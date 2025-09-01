Roma, ecco Tsimikas: “Sono già a casa. E su Gasperini…”

La Roma accoglie Kostas Tsimikas come nuovo rinforzo per la fascia sinistra. Il difensore greco, arrivato dal Liverpool, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore giallorosso, mostrando subito grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura. “Sono felice di essere qui. Fin dall’inizio, quando ho visto che un club come la Roma mi voleva, ero molto felice. Questo è un nuovo capitolo per me e la mia famiglia, motivo per cui sono contentissimo di essere qui e non vedo l’ora di iniziare, mi sento già a casa”, ha dichiarato Tsimikas nella sua prima intervista ufficiale.

La trattativa per arrivare alla Roma

Il terzino greco ha raccontato anche i retroscena della trattativa che lo ha portato a vestire il giallorosso: “Ho parlato un paio di volte con il direttore sportivo in videochiamata e mi ha spiegato quanto sia speciale giocare per questo club. Voglio ringraziare il presidente per aver reso possibile questo trasferimento: è grazie a lui che sono qui. Quando un club come questo ti chiama non devi pensarci molto”. Tsimikas ha rivolto un pensiero anche al nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, che aveva già affrontato quando l’italiano sedeva sulla panchina dell’Atalanta: “Penso che sia un allenatore speciale e ho sempre avuto il desiderio di venire qui per farmi allenare e imparare da lui. Credo che sia perfetto per me e per la mia crescita”.