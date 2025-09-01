Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, lutto per Ferguson: in campo a Pisa nonostante la morte del nonno

L'attaccante giallorosso ha deciso di restare a disposizione di Gasperini, poi è volato in Irlanda per i funerali e rispondere alla convocazione in nazionale
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

A vederlo giocare, battendosi come sempre e servendo l'assist del gol partita a Soulè nel match di Pisa, nessuno avrebbe sospettato che Ferguson fosse sceso in campo con un peso sul cuore. In settimana infatti, lo scorso giovedì 28 agosto, Evan aveva ricevuto la brutta notizia della morte del nonno Fergie.

Oltre il lutto, in campo a Pisa

Un lutto pesante per Ferguson, che con il nonno, che aveva avuto un passato calcistico, seppur a livello giovanile, nel St. Kevin Boys, aveva un legame speciale. Nonostante il dolore, però, l'attaccante giallorosso è rimasto a disposizione di Gasperini, scendendo in campo all'Arena Garibaldi e fornendo l'assist vincente a Soulè per il gol partita. Poi, dopo aver gioito per la seconda vittoria consecutiva in campionato, il ragazzo è partito per l'Irlanda, rispondendo alla convocazione della propria nazionale per il match con l'Ungheria e soprattutto con la possibilità di essere presente alle esequie, insieme alla sua famiglia.

