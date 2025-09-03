Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, ennesimo sold out contro il Torino all'Olimpico

Stadio full in vista della terza giornata di campionato contro i granata: già venduti 59.000 biglietti
1 min
A poco più di 24 ore dall’apertura della vendita dei tagliandi per Roma-Torino, lo Stadio Olimpico si prepara a registrare un nuovo sold-out. Sono già circa 59.000 i tifosi che hanno assicurato la propria presenza sugli spalti.

Olimpico, altro sold out in vista per Roma-Torino

Un contributo importante è arrivato dalla formula pack, che includeva le sfide contro Torino, Verona e Lille, chiusa nei tempi previsti e con ottimi risultati. La biglietteria per Roma-Torino resta attiva con gli ultimi posti disponibili in Tribuna Monte Mario, mentre da venerdì si aggiungeranno anche i tagliandi messi a disposizione attraverso la rivendita degli abbonati

 

 

 

