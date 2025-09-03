Roma, ennesimo sold out contro il Torino all'Olimpico

A poco più di 24 ore dall’apertura della vendita dei tagliandi per Roma-Torino , lo Stadio Olimpico si prepara a registrare un nuovo sold-out . Sono già circa 59.000 i tifosi che hanno assicurato la propria presenza sugli spalti .

Olimpico, altro sold out in vista per Roma-Torino

Un contributo importante è arrivato dalla formula pack, che includeva le sfide contro Torino, Verona e Lille, chiusa nei tempi previsti e con ottimi risultati. La biglietteria per Roma-Torino resta attiva con gli ultimi posti disponibili in Tribuna Monte Mario, mentre da venerdì si aggiungeranno anche i tagliandi messi a disposizione attraverso la rivendita degli abbonati