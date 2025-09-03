Dove vedere in tv Roma-Roma City? Orario e tutte le info sull'amichevole

La Roma non resta ferma durante la pausa per le partite delle nazionali. I giallorossi si alleneranno fino a sabato e giovedì scenderanno in campo per un'amichevole contro il Roma City , la terza squadra della Capitale che milita nella quinta divisione italiana, l'Eccellenza. Ovviamente con i giallorossi non giocheranno i vari giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali, quindi El Aynaoui, NDicka, Celik, Ferguson, Koné, Wesley, Dovbyk, Mancini, Pisilli, Ziolkowski e Tsimikas. Salterà l'amichevole anche l'infortunato Bailey.

Roma-Roma City, l'orario dell'amichevole

Roma e Roma City scenderanno in campo giovedì 4 settembre alle 11 sul campo B del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Come seguire Roma-Roma City

L'amichevole tra Roma e Roma City non sarà trasmessa da nessuna emittente, perciò non sarà visibile in tv e in streaming. L'accesso nel centro sportivo di Trigoria sarà riservato esclusivamente a giornalisti e fotografi.