Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere in tv Roma-Roma City? Orario e tutte le info sull'amichevole

Durante la pausa per le partite delle nazionali, i giallorossi scenderanno in campo per la sfida contro la squadra militante in Eccellenza
Dove vedere in tv Roma-Roma City? Orario e tutte le info sull'amichevole© AS Roma via Getty Images
1 min
TagsRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Roma non resta ferma durante la pausa per le partite delle nazionali. I giallorossi si alleneranno fino a sabato e giovedì scenderanno in campo per un'amichevole contro il Roma City, la terza squadra della Capitale che milita nella quinta divisione italiana, l'Eccellenza. Ovviamente con i giallorossi non giocheranno i vari giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali, quindi El Aynaoui, NDicka, Celik, Ferguson, Koné, Wesley, Dovbyk, Mancini, Pisilli, Ziolkowski e Tsimikas. Salterà l'amichevole anche l'infortunato Bailey.

Roma-Roma City, l'orario dell'amichevole

Roma e Roma City scenderanno in campo giovedì 4 settembre alle 11 sul campo B del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Come seguire Roma-Roma City

L'amichevole tra Roma e Roma City non sarà trasmessa da nessuna emittente, perciò non sarà visibile in tv e in streaming. L'accesso nel centro sportivo di Trigoria sarà riservato esclusivamente a giornalisti e fotografi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, prosegue il lavoro a TrigoriaRoma, ennesimo sold out contro il Torino