Roma, bufera dalla Francia su una pagella di Koné: "Perché è ancora lì?". I tifosi insorgono

Manu Koné è in grande forma. Ottima partenza con la Roma, protagonista con la Francia contro l'Ucraina. So Foot, milioni di follower sui social, magazine francese, nel fare la pagella del centrocampista si chiede come mai "sia ancora un giocatore della Roma" e poi aggiunge: "Il fatto che nessun direttore sportivo di un grande club si sia affrettato a ingaggiare Manu Koné quest'estate è un segno di cattiva condotta professionale". Apriti cielo.
Koné, le dure repliche dei tifosi della Roma
Detto che l'Inter ha pensato a Koné ma per la Roma il giocatore se non è incedibile ha una valutazione altissima, superiore ai 60 milioni di euro, è chiaro che una pagella simile ha avuto un'ampia eco anche in Italia. E allora i romanisti sono insorti: c'è chi cita Totti e la sua storia, chi Candela, francese ma romano d'adozione, e chi invece punta i piedi sulla valutazione: "Dateci 120 milioni"; "Con Gasp ne vale almeno 300. Fate lavora' sto signore". Sono decine i commenti di questo tenore, altrettanti quelli un po' più coloriti e non riportabili.