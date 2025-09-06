Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, bufera dalla Francia su una pagella di Koné: "Perché è ancora lì?". I tifosi insorgono

So Foot, dopo la splendida prova contro l'Ucraina, scrive che le grandi squadre si sarebbero dovute interessare al centrocampista della Roma questa estate
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Manu Koné è in grande forma. Ottima partenza con la Roma, protagonista con la Francia contro l'Ucraina. So Foot, milioni di follower sui social, magazine francese,  nel fare la pagella del centrocampista si chiede come mai "sia ancora un giocatore della Roma" e poi aggiunge: "Il fatto che nessun direttore sportivo di un grande club si sia affrettato a ingaggiare Manu Koné quest'estate è un segno di cattiva condotta professionale". Apriti cielo.

Koné, le dure repliche dei tifosi della Roma

Detto che l'Inter ha pensato a Koné ma per la Roma il giocatore se non è incedibile ha una valutazione altissima, superiore ai 60 milioni di euro, è chiaro che una pagella simile ha avuto un'ampia eco anche in Italia. E allora i romanisti sono insorti: c'è chi cita Totti e la sua storia, chi Candela, francese ma romano d'adozione, e chi invece punta i piedi sulla valutazione: "Dateci 120 milioni"; "Con Gasp ne vale almeno 300. Fate lavora' sto signore". Sono decine i commenti di questo tenore, altrettanti quelli un po' più coloriti e non riportabili. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

