Roma, bufera dalla Francia su una pagella di Koné: "Perché è ancora lì?". I tifosi insorgono

Manu Koné è in grande forma. Ottima partenza con la Roma , protagonista con la Francia contro l'Ucraina . So Foot, milioni di follower sui social, magazine francese, nel fare la pagella del centrocampista si chiede come mai "sia ancora un giocatore della Roma" e poi aggiunge: "Il fatto che nessun direttore sportivo di un grande club si sia affrettato a ingaggiare Manu Koné quest'estate è un segno di cattiva condotta professionale". Apriti cielo.

Koné, le dure repliche dei tifosi della Roma

Detto che l'Inter ha pensato a Koné ma per la Roma il giocatore se non è incedibile ha una valutazione altissima, superiore ai 60 milioni di euro, è chiaro che una pagella simile ha avuto un'ampia eco anche in Italia. E allora i romanisti sono insorti: c'è chi cita Totti e la sua storia, chi Candela, francese ma romano d'adozione, e chi invece punta i piedi sulla valutazione: "Dateci 120 milioni"; "Con Gasp ne vale almeno 300. Fate lavora' sto signore". Sono decine i commenti di questo tenore, altrettanti quelli un po' più coloriti e non riportabili.