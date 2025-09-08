Roma, parla Ranieri e spiega tutto: "Dobbiamo vendere per il Fairplay". E poi la verità su Sancho, Pellegrini e Dybala

Dopo la fine della sua esperienza sulla panchina della Roma nella passata stagione, Claudio Ranieri ha preso il nuovo ruolo da senior advisor per il club giallorosso. E per la prima volta, da dirigente e non da allenatore, ha fornito un'intervista dove ha parlato della squadra, del mercato e di Gasperini.

Ranieri, la verità su Pellegrini, Dybala e Sancho

Ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri ha detto: "Per rientrare nei parametri del Fair Play finanziario siamo costretti a vendere. Gasperini? Ha avuto un approccio ottimo". Poi ha svelato la verità su alcune delle operazioni dell'estate: "I rinnovi di Pellegrini e Dybala dipendono dal campo. Sancho? Era economicamente pesante, però i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo che c’era da vendere qualcuno, avremmo dovuto vendere un pezzo pregiato ed era difficile venderlo. Abbiamo inserito giovani nel nostro organico sperando che con il nostro allenatore vengano valorizzati”". Ancora: "Vediamo come va il campionato e il percorso che facciamo: sono tutte entrate che danno un valore in più. Poi al limite dovremo vendere qualcuno. Se prendiamo il cartellino rosso e andiamo in Champions League, non ci faranno partecipare".

