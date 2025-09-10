Roma, Ferguson brilla in nazionale. Un altro flop per Dovbyk 

Due partite, due gol: Evan Ferguson “is on fire”, come hanno scritto i media irlandesi. E la Roma gongola, aspettando il rientro al Fulvio Bernardini della punta che non vede l’ora di giocare domenica all’Olimpico per cercare la sua prima rete in giallorosso. Due partite, zero gol, e solo mezz’ora nell’ultima partita con la sua Ucraina: continua invece il momento no di Artem Dovbyk. E la Roma si pone sempre più interrogativi su quel bomber che non riesce a incidere quanto dovrebbe. Ecco i due volti dell’attacco giallorosso, ecco i due centravanti che vivono momenti di forma totalmente diversi. La sosta di Ferguson è stata più che positiva con la rete segnata all’Ungheria e quella realizzata ieri sera all’Armenia che ha mantenuto vive (ma invano) le speranze irlandesi di fare punti. Quella di Dovbyk è invece stata piuttosto deludente: 76 minuti giocati contro la Francia ma senza riuscire a incidere, solo mezz’ora invece in campo nella sfida di ieri contro l’Azerbaigian. Entrato dalla panchina, l’ucraino è stato poco vivo nel gioco e non si è reso pericoloso: più o meno il canovaccio delle prestazioni con la maglia giallorossa. E anche quelle in nazionale spingono Gasperini a mantenere invariate le gerarchie nel reparto. Ergo, Ferguson titolare contro i granata, Dovbyk in panchina aspettando di subentrare nella ripresa. Di certo l’inserimento dell’ex Brighton nel contesto giallorosso è stato più che positivo: contro il Bologna - alla prima di campionato - ha partecipato all’azione del gol di Wesley e ha tirato ben tre volte verso la porta, a Pisa invece ha servito l’assist per la rete della vittoria siglata da Soulé. Niente male, ora il gol per la prima esultanza all’Olimpico.