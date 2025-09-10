In Francia tutti ai piedi di Koné, e lui lancia un messaggio alla Roma: "Mi ha dato fiducia…"

Un mostro. Con la maglia della Roma ma anche con quella della Francia, dove adesso è un titolare fisso. Manu Koné ha parlato dopo la prova contro l’Islanda, ricordando l'estate turbolenta (lo voleva l'Inter) ma ringraziando l'universo giallorosso: "L'allenatore e i compagni hanno insistito sul fatto che sono un giocatore sottovalutato? Beh, è molto gentile da parte loro. Non so cosa dire, ma è molto gentile. Forse è dovuto dal fatto che ho lasciato la Francia molto presto, ho giocato solo sei mesi in Ligue 1 e un anno in Ligue 2, quindi quello che facevo forse non si vedeva. Non credo che tutti guardino la Serie A. Ma poi, quello che faccio in nazionale, penso di farlo da molto tempo. È solo che avevo meno costanza. Oggi sono arrivato a un punto della mia carriera in cui, arrivando alla Roma, ho trovato quella costanza. E come non ho paura di dire e come ho già detto, è una squadra che ha creduto in me nell'ultimo calciomercato. Quindi cerco di dare il massimo per loro”.
Koné, pilastro della Roma e della Francia
Contro l’Islanda è andato tutto liscio: "Ci è voluto un po' di tempo per adattarci al blocco basso - spiega Koné - Dovevamo creare più occasioni, sfruttare l'uno contro uno e crossare. Ci è voluto un po' di tempo, ma una volta capito ci hanno pensato Marcus e Kylian. Il percorso in nazionale? Era da tanto tempo che aspettavo questo momento. Oggi sono qui e mi impegno al massimo. Più siamo forti e più lontano arriveremo. Vogliamo andare al Mondiale, questo è l'obiettivo. Vogliamo sempre arrivare primi, voi pensate che ci siamo già ma non è così. Sappiamo che prima dobbiamo vincere queste partite. A livello personale mi sento sempre meglio e spero che il ct sia contento, Con Tchouaméni andiamo d'accordo sia dentro sia fuori dal campo. Abbiamo gli stessi agenti e parliamo sempre. In campo riusciamo a mettere in pratica tutto questo, siamo compatibili".