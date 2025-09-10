In Francia tutti ai piedi di Koné, e lui lancia un messaggio alla Roma: "Mi ha dato fiducia…"

Un mostro. Con la maglia della Roma ma anche con quella della Francia, dove adesso è un titolare fisso. Manu Koné ha parlato dopo la prova contro l’Islanda, ricordando l'estate turbolenta (lo voleva l'Inter) ma ringraziando l'universo giallorosso: "L'allenatore e i compagni hanno insistito sul fatto che sono un giocatore sottovalutato? Beh, è molto gentile da parte loro. Non so cosa dire, ma è molto gentile. Forse è dovuto dal fatto che ho lasciato la Francia molto presto, ho giocato solo sei mesi in Ligue 1 e un anno in Ligue 2, quindi quello che facevo forse non si vedeva. Non credo che tutti guardino la Serie A. Ma poi, quello che faccio in nazionale, penso di farlo da molto tempo. È solo che avevo meno costanza. Oggi sono arrivato a un punto della mia carriera in cui, arrivando alla Roma, ho trovato quella costanza. E come non ho paura di dire e come ho già detto, è una squadra che ha creduto in me nell'ultimo calciomercato. Quindi cerco di dare il massimo per loro”.