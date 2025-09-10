Wesley nemmeno in panchina con il Brasile, a rischio con il Torino: le sue condizioni

ROMA - Infortunio per Wesley, che ha saltato la partita che la nazionale brasiliana ha perso per 1-0 con la Bolivia nella notte scorsa. L'esterno della Roma non è andato neanche in panchina per un problema a una coscia. Le sue condizioni saranno valutate a Trigoria al suo ritorno nella Capitale. Wesley aveva giocato da titolare la precedente gara del Brasile di Ancelotti, in occasione del successo per 3-0 sul Cile di giovedì scorso. A questo punto il 22enne calciatore giallorosso è a rischio forfait per la ripresa del campionato, che vede la Roma impegnata in casa contro il Torino, domenica prossima alle 12.30.
Wesley, già un gol in campionato
Wesley, arrivato alla corte di Gasperini dal Flamengo a fine luglio, ha già segnato un gol in campionato, all'esordio in Serie A il 23 agosto scorso, nel match vinto 1-0 dalla Roma sul Bologna allo Stadio Olimpico. L'esterno brasiliano ha giocato titolare anche la seconda gara stagionale, vinta 1-0 in casa del Pisa. Finora ha disputato 3 partite nella nazionale verde-oro, con cui ha debuttato nel marzo scorso.