Gasperini: "La Roma è partita benissimo e Dybala è un fuoriclasse, ma c'è da lavorare.."

Il lavoro necessario per fare un buon vino è, per certi versi, simile a quello per raggiungere un posto in Champions League. Lo pensa Gian Piero Gasperini che, in un'intervista a 'Il Gusto.it', ha raccontato la sua attività nell'azienda vitivinicola Cascina Gilli, a Castelnuovo Don Bosco, nel Monferrato Astigiano, dove l'uva più coltivata è la Freisa. L'allenatore della Roma ha svelato alcuni aspetti di questo suo impegno, concretizzatosi cinque anni fa, arrivando poi a parlare anche di calcio: "Ho sempre avuto questo amore anche se non l'ho mai potuto coltivare, dato che ho sempre vissuto in città - le parole di Gasperini a 'Il Gusto' - era una cosa che mio padre desiderava sempre, magari lontano dalla città per dedicarci un po' alla natura. Invece per tanti motivi sono sempre stato impegnato con il calcio e mio padre era anziano, quindi non siamo riusciti a realizzare questo sogno. Con il Covid, a differenza di altre volte, la mia famiglia ha iniziato a prendere in considerazione la possibilità di avere uno spazio distante dalla città dove poterci radunare anche con gli amici. Questo progetto ci ha preso sempre di più e l'impegno è sempre maggiore. Con mio figlio abbiamo trovato questo posto che ci è piaciuto subito".