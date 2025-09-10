Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Gasperini: "La Roma è partita benissimo e Dybala è un fuoriclasse, ma c'è da lavorare.."

L'allenatore giallorosso parla della sua passione per la viticultura e della sua nuova aventura nella Capitale
Gasperini: "La Roma è partita benissimo e Dybala è un fuoriclasse, ma c'è da lavorare.."
3 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Il lavoro necessario per fare un buon vino è, per certi versi, simile a quello per raggiungere un posto in Champions League. Lo pensa Gian Piero Gasperini che, in un'intervista a 'Il Gusto.it', ha raccontato la sua attività nell'azienda vitivinicola Cascina Gilli, a Castelnuovo Don Bosco, nel Monferrato Astigiano, dove l'uva più coltivata è la Freisa. L'allenatore della Roma ha svelato alcuni aspetti di questo suo impegno, concretizzatosi cinque anni fa, arrivando poi a parlare anche di calcio: "Ho sempre avuto questo amore anche se non l'ho mai potuto coltivare, dato che ho sempre vissuto in città - le parole di Gasperini a 'Il Gusto' - era una cosa che mio padre desiderava sempre, magari lontano dalla città per dedicarci un po' alla natura. Invece per tanti motivi sono sempre stato impegnato con il calcio e mio padre era anziano, quindi non siamo riusciti a realizzare questo sogno. Con il Covid, a differenza di altre volte, la mia famiglia ha iniziato a prendere in considerazione la possibilità di avere uno spazio distante dalla città dove poterci radunare anche con gli amici. Questo progetto ci ha preso sempre di più e l'impegno è sempre maggiore. Con mio figlio abbiamo trovato questo posto che ci è piaciuto subito".

Gasperini, Dybala e la Roma

Anche tra i vini servono i fuoriclasse come Dybala: "Assolutamente sì - concorda l'allenatore della Roma - i fuoriclasse sono importanti, ma non è mai fine a se stesso. Deve lavorare per la squadra e dà un valore aggiunto a essa". Poi, incalzato su come sta andanto la sua nuova esperienza in giallorosso, risponde: "Bene. Siamo partiti benissimo e speriamo di continuare così in campionato. C'è molto da lavorare, ma la piazza è straordinaria e c'è una passione per il calcio incredibile. Bisogna lavorare bene e conquistare anche il consenso. Sapevo benissimo i lati positivi e anche alcune difficoltà, ma le stiamo affrontando. Siamo appena partiti, ma ci sono tutte le condizioni per fare un bel lavoro e per far sì che la gente a Roma sia soddisfatta e felice per la squadra".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Wesley a rischio per il TorinoSerie A, gli arbitri della terza giornata