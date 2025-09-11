Roma, dedicato un campo di Trigoria a Giacomo Losi: la cerimonia

Giornata importante in casa Roma : la società giallorossa, in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita, ha voluto dedicare a Giacomo Losi uno dei campi del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria . Losi, ex capitano e membro della Hall of Fame dal 2012, è una bandiera della Roma : ha indossato per 299 volte la fascia di capitano alzando al cielo la Coppa delle Fiere nel 1961 e per ben due volte la Coppa Italia, nel 1964 nel 1969. Oltre alla moglie, i figli e i nipoti, presenti all'inaugurazione anche Claudio Ranieri, Ricky Massara e Bruno Conti .

Roma, la prima sfida speciale al "Campo Giacomo Losi"

Tante anche le leggende giallorosse e gli amici di Giacomo Losi all'inaugurazione del campo: da Daniele de Rossi a Sebino Nela fino a Giancarlo De Sisti, Giuseppe Tamborini, Paolo Alberto Faccini e molti altri. I primi a calcare il terreno del campo sono stati i due nipoti Giacomo e Marco Losi che sono stati invitati a giocare insieme ad alcune legend giallorosse contro una formazione composta da giocatori del settore giovanile scelti da Federico Balzaretti e Simone Perrotta. Sono dunque tornati a giocare insieme i vari Candela, Aldair e Pizarro insieme a Cerci, Scarchilli, Romondini e Quadrini.