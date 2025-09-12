Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Soulé: "Io e Dybala pronti a giocare insieme. Mi manca il gol in casa"

L'argentino a un evento Adidas: "Voglio diventare un leader per la Roma. Così conquisterò anche la nazionale argentina"
2 min
ROMA - È diventato uno dei punti di riferimento della Roma di Gasperini. L'attaccante giallorosso Matias Soulé è intervenuto nel pomeriggio a un evento organizzato dall’Adidas e ha avuto modo di parlare delle sue ambizioni personali e di quelle della sua squadra. "Io e Dybala lavoriamo bene - afferma l’argentino di Mar de la Plata - siamo pronti a giocare insieme, ma questo poi lo deciderà il mister. Sarà fondamentale continuare così, personalmente devo trovare continuità nella Roma per arrivare in nazionale: se faccio bene qui, la chiamata arriverà da sola”. 

Soulé, alla ricerca di un gol all’Olimpico

“Adesso mi sto trovando bene a venire a giocare dentro al campo - sottolinea il talento sudamericano - prima giocavo di più sull’esterno: è una questione solo di abitudine. Voglio diventare un leader tecnico per la squadra e fare il meglio per vincere ogni partita. Il gol all’Olimpico mi manca? Certo, ci penso tanto. Spero possa arrivare il più presto possibile. Non so perché segno solo fuori casa. Un consiglio per il fantacalcio? La gente mi scrive e mi dice "oh mi raccomando". Io ci rido su. Spero di fare tutto il possibile per aiutare i fantallenatori a vincere”.

