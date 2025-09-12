Soulé: "Io e Dybala pronti a giocare insieme. Mi manca il gol in casa"

ROMA - È diventato uno dei punti di riferimento della Roma di Gasperini. L'attaccante giallorosso Matias Soulé è intervenuto nel pomeriggio a un evento organizzato dall’Adidas e ha avuto modo di parlare delle sue ambizioni personali e di quelle della sua squadra. "Io e Dybala lavoriamo bene - afferma l’argentino di Mar de la Plata - siamo pronti a giocare insieme, ma questo poi lo deciderà il mister. Sarà fondamentale continuare così, personalmente devo trovare continuità nella Roma per arrivare in nazionale: se faccio bene qui, la chiamata arriverà da sola”.