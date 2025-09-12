Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, la ricetta di Gasperini: "Più giocheremo, più miglioreremo"

A due giorni dal match con il Torino, il tecnico giallorosso chiede tempo: "I risultati si costruiscono strada facendo, presto per avere le idee chiare"
Intervenuto ai microfoni di Sky, a due giorni dal match di campionato con il Torino, valevole per la 3ª giornata di Serie A e in programma domenica 14 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini fa il punto della situazione sullo stato di forma della Roma e su quello che secondo lui sarà l'andamento della stagione.

"Più giocheremo, più miglioreremo"

Per quanto riguarda gli obiettivi della squadra, Gasperini non si sbilancia, ma lascia la porta aperta a qualunque tipo di ambizione: "Dopo solamente due partite è difficile dire quello che sarà il risultato di questa stagione. I risultati si costruiorano strada facendo, vedrete che più giocheremo e miglioreremo, più avremo le idee chiare".

 

"Campionato sempre più equilibrato"

Allargando la prospettiva e parlando del campionato che riparte dopo la sosta, Gasperini non ha dubbi: "Sarà un campionato ancora più equilibrato della scorsa stagione, perché molte squadre si sono rinforzate. E non parlo solamente delle prime, ma anche delle inseguitrici. E nei bassifondi della classifica ci sono comunque formazioni che renderanno la vita difficile a tutti".

 

