Roma, la ricetta di Gasperini: "Più giocheremo, più miglioreremo"

Intervenuto ai microfoni di Sky, a due giorni dal match di campionato con il Torino, valevole per la 3ª giornata di Serie A e in programma domenica 14 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini fa il punto della situazione sullo stato di forma della Roma e su quello che secondo lui sarà l'andamento della stagione.
"Più giocheremo, più miglioreremo"
Per quanto riguarda gli obiettivi della squadra, Gasperini non si sbilancia, ma lascia la porta aperta a qualunque tipo di ambizione: "Dopo solamente due partite è difficile dire quello che sarà il risultato di questa stagione. I risultati si costruiorano strada facendo, vedrete che più giocheremo e miglioreremo, più avremo le idee chiare".
"Campionato sempre più equilibrato"
Allargando la prospettiva e parlando del campionato che riparte dopo la sosta, Gasperini non ha dubbi: "Sarà un campionato ancora più equilibrato della scorsa stagione, perché molte squadre si sono rinforzate. E non parlo solamente delle prime, ma anche delle inseguitrici. E nei bassifondi della classifica ci sono comunque formazioni che renderanno la vita difficile a tutti".
