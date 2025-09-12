Roma, la ricetta di Gasperini: "Più giocheremo, più miglioreremo"

"Campionato sempre più equilibrato"

Allargando la prospettiva e parlando del campionato che riparte dopo la sosta, Gasperini non ha dubbi: "Sarà un campionato ancora più equilibrato della scorsa stagione, perché molte squadre si sono rinforzate. E non parlo solamente delle prime, ma anche delle inseguitrici. E nei bassifondi della classifica ci sono comunque formazioni che renderanno la vita difficile a tutti".