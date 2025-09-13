Roma, il nodo dei ricavi è all'ultimo stadio: la situazione

ROMA - Il paradosso della Roma è infrastrutturale. Da 12 anni e quasi 5.000 giorni la società, prima con Pallotta a Tor di Valle e poi con Friedkin a Pietralata, sta cercando di realizzare uno stadio scalando l’Everest della burocrazia, con l’obiettivo evidente di rendere la nuova casa giallorossa una macchina da soldi capace di generare ricavi da top club europeo. Nel frattempo, però, la voce dei ricavi che continua a crescere è proprio quella legata al “giorno gara”, figlia cioè dell’incasso al botteghino, degli abbonamenti e delle attività collaterali legate a una partita. L’Olimpico sempre pieno, in buona sostanza, continua a rappresentare una miniera d’oro. Secondo Calcio e Finanza, la Roma nel 2023 ha incassato 49,2 milioni, quarta in A dietro Inter (79), Milan (72,8) e Juve (61,5), quest’ultima un parametro di riferimento in relazione al fatto che i bianconeri uno stadio tutto loro ce l’hanno e sanno farlo fruttare al meglio. Nella stagione successiva, quella del passaggio da Mourinho a De Rossi, la Roma è salita a 55,4 milioni e il prossimo bilancio dirà se pure la nuova asticella verrà abbattuta. Il paradosso, dunque, anima il dibattito: i giallorossi incassano quasi come se uno stadio di proprietà lo avessero già, eppure chissà quali cifre raggiungerebbero se potessero iniziare a costruirlo per davvero.
Roma, le variabili
I ricavi giallorossi, complessivamente di 301 milioni, non reggono il passo di quelli di Inter (473), Milan (457) e Juve (394 nella stagione senza coppe), per citare tre esempi di competitor per la Champions. Incrementarli resta l’unica ancora di salvezza che ha la Roma per sfuggire alla morsa delle plusvalenze, o quanto meno per attutirne gli effetti in termini di cessioni dolorose. Nel 2022, gli eccessi degli anni precedenti costrinsero il club a sottoscrivere con l’Uefa un Settlement Agreement nel quale c’è l’impegno scritto a contenere la perdita aggregata (nel 2023/24, 2024/25 e 2025/26) sotto i 60 milioni. L’asticella è impegnativa considerato che nella prima stagione del triennio la perdita consolidata si attestava a 81,3. Difficile prevedere già oggi quale cifra dovrà essere incassata dalle cessioni nel prossimo mercato estivo. Le variabili sono oggettivamente troppe: dalle operazioni di mercato alla gestione degli ammortamenti, fino al monte ingaggi e ai risultati. Andare o non andare in Champions farà ad esempio la differenza, così come il cammino in Europa League influirà non poco. Dallo stadio, invece, la Roma si aspetta le solite risorse. E visto questo inizio di stagione all’insegna della passione popolare, c’è da aspettarsi che si possa andare anche oltre le aspettative: dopo i sold out con Bologna e Torino, non manca molto per completare un altro tutto esaurito pure con il Verona. Ventimila romanisti saranno presenti al derby di domenica prossima (in trasferta) e visti i 44 mila abbonati all’Europa League c’è da scommettere che pure per la sfida al Lilla del 2 ottobre, a breve, non ci sarà più neanche un posto disponibile.
ROMA - Il paradosso della Roma è infrastrutturale. Da 12 anni e quasi 5.000 giorni la società, prima con Pallotta a Tor di Valle e poi con Friedkin a Pietralata, sta cercando di realizzare uno stadio scalando l’Everest della burocrazia, con l’obiettivo evidente di rendere la nuova casa giallorossa una macchina da soldi capace di generare ricavi da top club europeo. Nel frattempo, però, la voce dei ricavi che continua a crescere è proprio quella legata al “giorno gara”, figlia cioè dell’incasso al botteghino, degli abbonamenti e delle attività collaterali legate a una partita. L’Olimpico sempre pieno, in buona sostanza, continua a rappresentare una miniera d’oro. Secondo Calcio e Finanza, la Roma nel 2023 ha incassato 49,2 milioni, quarta in A dietro Inter (79), Milan (72,8) e Juve (61,5), quest’ultima un parametro di riferimento in relazione al fatto che i bianconeri uno stadio tutto loro ce l’hanno e sanno farlo fruttare al meglio. Nella stagione successiva, quella del passaggio da Mourinho a De Rossi, la Roma è salita a 55,4 milioni e il prossimo bilancio dirà se pure la nuova asticella verrà abbattuta. Il paradosso, dunque, anima il dibattito: i giallorossi incassano quasi come se uno stadio di proprietà lo avessero già, eppure chissà quali cifre raggiungerebbero se potessero iniziare a costruirlo per davvero.