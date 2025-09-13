Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma, Gasperini a caccia di un tris riuscito solo ai giganti

Battendo il Torino all'Olimpico, il tecnico conquisterebbe una statistica riuscita nel passato solo a Capello, Spalletti, Rudi Garcia e Mourinho
Roma, Gasperini a caccia di un tris riuscito solo ai giganti© AS Roma via Getty Images
2 min
TagsRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Nel solco dei giganti, per un passo che sarebbe piccolo soltanto all’apparenza. Battendo il Torino, domani all’Olimpico, Gasperini conquisterebbe la terza vittoria nelle prime tre di campionato. Uno score al quale, negli ultimi 40 anni, sono arrivati solamente Fabio Capello nel 2000-01, Luciano Spalletti nel 2007-08, Rudi Garcia in due stagioni consecutive (2013-14 e 2014-15) e José Mourinho nel 2021-22. A parte il biennio con l’allenatore francese, con la Roma seconda al termine di entrambi i campionati, i giallorossi dopo una partenza a questo ritmo hanno poi sempre conquistato un trofeo: lo scudetto con Capello, la Coppa Italia con Spalletti e la Conference con lo Special One. Partire forte, insomma, è ben augurante oltre che necessario per costruire i presupposti di un’annata vincente. Lo sa bene pure Gasp, che ieri a Sky ha parlato di «risultati da costruire strada facendo». «Per me - ha aggiunto - è stato sempre così. Inizialmente è complicato fissare degli obiettivi, ma man mano che giochi le gare, che capisci quanto miglioriamo noi e quanto siano forti gli avversari, puoi avere le idee più chiare». 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, la ricetta di GasperiniL'ambizione di Soulé