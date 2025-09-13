La Roma ha iniziato il proprio campionato con due vittorie per 1-0, contro Bologna e Pisa, ed è alla ricerca del tris . Per la terza giornata di Serie A, i giallorossi ospitano all'Olimpico alle 12:30 il Torino di Marco Baroni. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha presentato la partita del primo lunch match della stagione. Rivivi la diretta su CorrieredelloSport.it .

14:27

14:13

Terminata la conferenza

Finisce qui la conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Torino.

14:12

Gasperini: " A fine giro d'andata si possono tracciare degli obiettivi"

"In caso di vittoria con il Torino io come Capello, Garcia, Spalletti e Mourinho? Sarebbero tre punti in più, che sarebbero molto utili. Siamo all'inizio del campionato, conta come ti proponi e che atteggiamento hai per costruirti il resto. Dopo cinque partite non si possono mettere obiettivi, credo che ci vorrà più tempo. Io dico sempre 10 partite, ma le idee chiare le hai a fine girone d'andata, quando hai incontrato tutti gli avversari. Lì si possono tracciare degli obiettivi".

14:10

Gasperini: "Ecco le soluzioni in caso di forfait di Wesley"

"In caso di forfait di Wesley, dobbiamo aspettarci Rensch o Celik? Le soluzioni sono queste, ma anche El Shaarawy e Soulé che hanno giocato in quel ruolo l'anno scorso. Ci penso stanotte quando avrò deciso cosa farà Wesley".

14:09

Gasperini: "Roma con centro sportivo e tifosi da Champions"

"La Roma ha un grande centro sportivo da Champions, un pubblico da Champions, ha uno spirito di squadra di alto livello. Tutto. il resto lo possiamo migliorare insieme".

14:06

Gasperini: "Ghilardi ha bisogno di un po' di tempo"

"Ghilardi? Non ricordo di averlo ripreso tante volte durante l'amichevole. Anche lui è un giocatore nuovo e le indicazioni non vanno confuse con dei rimproveri, lui è giovane e ha bisogno di essere seguito un po' di più. Ha un po' meno esperienza di Hermoso, ma fa parte dell'Italia Under 21 e ha già giocato un campionato nel Verona. Rispetto a chi sta giocando, ha bisogno di un po' di tempo. Ma nei profili giovani, ci auguriamo che possa crescere bene".

14:04

Le parole di Gasperini su Mancini e Cristante

"Mancini e Cristante sono due giocatori che ho avuto, anche se un pi' di anni fa. Hanno fatto un'ottima carriera, all'Atalanta era giovani ed emergenti. In questi anni hanno dato un contributo importante alla Roma, li ho ritrovati bene. Mancini è tornato in Nazionale, Cristante ci è vicino. Siamo avvantaggiati perché mi conoscono, però tutti sono stati eccezionali finora per disponibilità e voglia di fare".

14:02

Gasperini: "Quest'anno più che mai il campionato italiano è difficile ed equilibrato"

"Dobbiamo giocare novanta minuti più recupero. Le gare inizialmente sono molto equilibrate e difficili, poi qualche volta prendono altre pieghe. Dobbiamo giocare 95 minuti con la miglior attenzione condizione. Il campionato italiano, quest'anno più che mai, è sempre molto difficile ed equilibrato. Anche nelle ultime due gare abbiamo dovuto soffrire fino alla fine".

14:00

Gasperini: "Baroni è un ottimo allenatore"

"In difficoltà contro Baroni nelle ultime sei gare? Bella statistica, mi consola che siamo finiti sempre davanti in campionato. Intanto Baroni è un ottimo allenatore, il suo percorso è stato di livello. Sulla casistica speriamo di smentirla già domani".

13:58

Gasperini: "Non regalo niente a nessuno"

"Lo zoccolo duro è fondamentale, poi le gerarchie possono cambiare durante la stagione e tutti devono essere pronti. Alcuni giocatori sono arrivati da pochissimo, altri sono qui da due mesi. Non ho preclusioni per nessuno, ma non regalo niente a nessuno. Non devo far vedere tutti i giocatori, ne faccio vedere 11 più 5 che entrano. Ci sono gli allenamenti, le partite, le coppe. Bisogna conquistarsi il posto, fa parte delle squadre per non sentirsi appagati o tagliati fuori".

13:54

Le parole di Gasperini su Dovbyk

"Dovbyk? Mi aspetto tantissimo da tutti i giocatori. Da Pellegrini, da Dovbyk e tutti gli altri. L'importante è la Roma e la stagione che bisogna fare. Non posso parlare di questioni individuali. Ognuno deve fare il massimo, con Dovbyk ci ho parlato come gli altri. Gli ho chiesto quali sono le sue caratteristiche migliori e lui mi ha detto dentro l'area, la forza e la profondità. Partiamo da queste caratteristiche, devo vederle tutte e di livello. Sono convinto che farà bene, sull'impegno non ho mai avuto dubbi. Dobbiamo fare bene con grande spirito e mentalità, giocando non solo per sé stessi ma per la Roma. Ora è il momento di spingere, contanto le prestazioni, il resto sono supposizioni. Le prestazioni in campo hanno valore".

13:51

Gasperini: "Migliorare la base tecnica del club è la priorità"

"Non ci sono promesse, c'è dal lavoro da svolgere. La situazione è abbastanza chiara, bisogna cercare di migliorare sia la situazione economica del club che quella tecnica. Io ritengo che la base importante sia quella tecnica, quando migliori quella alzi il livello su tutto e recuperi sul resto. Per me è prioritaria. Sinceramente non ho più la necessità di parlare di mercato, c'è stato tutta l'estate per prendere delle decisioni. Adesso c'è la partita contro il Torino e fino a gennaio non serve parlare di quello che è stato fatto o non fatto. C'è da mettere le attenzione sulle partite da giocare".

13:48

Le parole di Gasperini su Pellegrini

"Pellegrini alla fine è rimasto, per me va bene, è un giocatore in più e di valore, con qualità importanti. Ha ripreso ad allenarsi con un po' più di intensità, non è sulla condizione degli altri però sarà a disposizione. Ha bisogno di aumentare i giri del motore perché la qualità del giocatore è indiscutibile. Avrà tutta le possibilità per diventare molto utile durante il campionato. Mediano? Per un centrocampista, non un attaccante. Dopo Dybala, per qualità di piede c'è lui. Deve giocare da centrocampista".

13:46

Gasperini: "Dybala sta bene, ma non so se ha 90 minuti. Su Wesley..."

"Dybala ha lavorato bene tutte e due le settimane, sta bene. Sicuramente è in crescita, si è già visto a Pisa. Non so se ha 90 minuti perché non li ha ancora mai giocati, però è in un buon momento. Wesley ha avuto questo problema che però non si è rivelato niente di importante, ha giocato una partita con il Brasile e poi ha saltato la seconda per un po' affaticamento. Sotto l'aspetto muscolare sembra non ci sia nessun tipo di problema, ieri si è allenato normalmente e oggi dopo l'ultima seduta decidiamo".

13:45

Comincia la conferenza

Gian Piero Gasperini è arrivato in sala stampa.

13:28

13:14

13:00

Manca sempre meno alla conferenza stampa

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini inizierà alle 13:45.

