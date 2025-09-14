Roma, con Dybala e Soulé il menù è argentino

ROMA - Il filosofo David Hume sosteneva che “la bellezza nelle cose esiste nella mente che le contempla”. Quindi, che la bellezza non sia una qualità intrinseca degli oggetti, ma piuttosto un’esperienza soggettiva che nasce nell’osservatore. Insomma, la bellezza è negli occhi di chi la guarda, e Gasp l’ha percepita in quello stadio Olimpico che, all’ingresso in campo nel suo esordio stagionale contro il Bologna, gli ha fatto saltare un battito cardiaco per l’emozione e l’adrenalina che i sessantamila hanno trasmesso a lui e alla squadra. «L’Olimpico è da Champions», ha ribadito ieri il tecnico, consapevole di poter contare su un dodicesimo uomo in campo, su un vero e proprio valore aggiunto per trascinare la squadra alla conquista dei tre punti. E non è una novità, da Mourinho a De Rossi fino a Ranieri: i 78 sold out dell’era Friedkin tra campionato e coppe hanno fatto il giro del mondo, lanciando una vera moda tra gli appassionati e i turisti della Capitale, sempre alla continua ricerca di un biglietto per poter vivere almeno una volta la scarica d’adrenalina sull’inno cantato a cappella, sul boato per un gol, sui fischi assordanti verso l’avversario e sui festeggiamenti finali. I social sono ormai invasi dalle testimonianze d’amore dei romanisti per il club, tra foto di scenografie mozzafiato e video dei canti della Curva Sud, gli stessi che questo pomeriggio ruberanno la scena prima della sfida contro il Torino, nell’insolito orario di pranzo.