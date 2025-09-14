Roma, con Dybala e Soulé il menù è argentino

ROMA - Il filosofo David Hume sosteneva che “la bellezza nelle cose esiste nella mente che le contempla”. Quindi, che la bellezza non sia una qualità intrinseca degli oggetti, ma piuttosto un’esperienza soggettiva che nasce nell’osservatore. Insomma, la bellezza è negli occhi di chi la guarda, e Gasp l’ha percepita in quello stadio Olimpico che, all’ingresso in campo nel suo esordio stagionale contro il Bologna, gli ha fatto saltare un battito cardiaco per l’emozione e l’adrenalina che i sessantamila hanno trasmesso a lui e alla squadra. «L’Olimpico è da Champions», ha ribadito ieri il tecnico, consapevole di poter contare su un dodicesimo uomo in campo, su un vero e proprio valore aggiunto per trascinare la squadra alla conquista dei tre punti. E non è una novità, da Mourinho a De Rossi fino a Ranieri: i 78 sold out dell’era Friedkin tra campionato e coppe hanno fatto il giro del mondo, lanciando una vera moda tra gli appassionati e i turisti della Capitale, sempre alla continua ricerca di un biglietto per poter vivere almeno una volta la scarica d’adrenalina sull’inno cantato a cappella, sul boato per un gol, sui fischi assordanti verso l’avversario e sui festeggiamenti finali. I social sono ormai invasi dalle testimonianze d’amore dei romanisti per il club, tra foto di scenografie mozzafiato e video dei canti della Curva Sud, gli stessi che questo pomeriggio ruberanno la scena prima della sfida contro il Torino, nell’insolito orario di pranzo.
Roma, l'Olimpico è un fortino
Un’autentica grande bellezza che la scorsa stagione ha accompagnato anche la cavalcata della Roma verso l’Europa, e che ha spinto il nuovo gruppo di Gasperini nell’esordio contro il Bologna. In totale sono tredici i risultati utili consecutivi (11 vittorie e 2 pareggi), una striscia cominciata dalla seconda gara casalinga con Ranieri in panchina, a dicembre contro il Lecce, dopo quel secco ko interno proprio contro Gasperini. E allora è Gasp che cerca di mantenere il tabù Gasp, proprio come il filotto di nove risultati utili consecutivi in trasferta interrotto la scorsa stagione dalla sua Atalanta nella terz’ultima di campionato. In quel caso Gian Piero ha distrutto, adesso invece vuole ricostruire partendo dallo stadio al Foro Italico e dai settori ospiti che in trasferta non hanno mai un seggiolino libero.
Roma, con Dybala e Soulé è tango argentino
In campo invece a partire da quei giocatori che accendono gli spalti. Uno su tutti, Paulo Dybala, leader tecnico della squadra e commerciale negli store. L’80% delle maglie vendute dalla Roma hanno il suo numero sulla schiena, così come quelle che si vedono all’Olimpico, tra i tifosi e quei turisti che vogliono un souvenir dell’esperienza romanista. Oggi lo vedranno guidare il reparto offensivo insieme al suo padawan Soulé, il ragazzo che sta seguendo le sue orme tecniche per un (futuro) passaggio del testimone. L’ottimo ingresso della Joya contro il Bologna e quello strepitoso a Pisa lo hanno reso protagonista delle prime due uscite della Roma di Gasp, ora si sente pronto a fare il suo esordio da titolare contro quel Torino a cui ha segnato la bellezza di dieci gol in ventidue presenze. Diciamo che quando arriva il Toro è lui che vede rosso, anzi, giallorosso: gol vittoria nella sfida all’Olimpico della scorsa stagione, addirittura tripletta favolosa in quella precedente. La Roma si aspetta tanto da lui come da Soulé, che scalpita per riuscire a segnare due gol consecutivi, obiettivo che è ancora un tabù con la maglia giallorossa. Gasp lo ha avvicinato alla porta e lo ha accentrato per scatenare il suo sinistro e la sua fantasia, il ragazzo ha risposto presente portando a casa dall’Arena Garibaldi tre punti e tanta fiducia per il futuro. E oggi punta al suo primo gol all’Olimpico: «Ci penso spesso - ha detto - non so perché segno solo in trasferta, però farò tutto il possibile per sfatare il tabù». L’Olimpico aspetta un’altra bellezza.
ROMA - Il filosofo David Hume sosteneva che “la bellezza nelle cose esiste nella mente che le contempla”. Quindi, che la bellezza non sia una qualità intrinseca degli oggetti, ma piuttosto un’esperienza soggettiva che nasce nell’osservatore. Insomma, la bellezza è negli occhi di chi la guarda, e Gasp l’ha percepita in quello stadio Olimpico che, all’ingresso in campo nel suo esordio stagionale contro il Bologna, gli ha fatto saltare un battito cardiaco per l’emozione e l’adrenalina che i sessantamila hanno trasmesso a lui e alla squadra. «L’Olimpico è da Champions», ha ribadito ieri il tecnico, consapevole di poter contare su un dodicesimo uomo in campo, su un vero e proprio valore aggiunto per trascinare la squadra alla conquista dei tre punti. E non è una novità, da Mourinho a De Rossi fino a Ranieri: i 78 sold out dell’era Friedkin tra campionato e coppe hanno fatto il giro del mondo, lanciando una vera moda tra gli appassionati e i turisti della Capitale, sempre alla continua ricerca di un biglietto per poter vivere almeno una volta la scarica d’adrenalina sull’inno cantato a cappella, sul boato per un gol, sui fischi assordanti verso l’avversario e sui festeggiamenti finali. I social sono ormai invasi dalle testimonianze d’amore dei romanisti per il club, tra foto di scenografie mozzafiato e video dei canti della Curva Sud, gli stessi che questo pomeriggio ruberanno la scena prima della sfida contro il Torino, nell’insolito orario di pranzo.