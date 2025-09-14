Massara: "Pellegrini? Le cose evolvono rapidamente, lui tiene tanto alla Roma". E su Sancho...

La Roma ospita il Torino all'Olimpico per la prima partita dopo la sosta per le nazionali. Si tratta del primo incontro per i giallorossi (e non solo) con il calciomercato chiuso. A pochi minuti dal calcio d'inizio il direttore sportivo Ricky Massara ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che era un mercato complicato, avevamo dei paletti, già il fatto di aver conservato l’ossatura della squadra è un aspetto molto positivo. Sono arrivati molti giocatori giovani, sapevamo di non poter fare tutto in una sola sessione di mercato, vedremo, il campo dirà se abbiamo fatto bene ".

Massara: "Difficile tovare sul mercato uno con numeri migliori di Dovbyk"

Massara ha parlato del presente della Roma: "Adesso conta il lavoro quotidiano, mi sembra prematuro fissare obiettivi, c’è un’ottima mentalità che sta portando il mister. Continuiamo a lavorare così, poi vedremo". Immancabile un commento sulla questione Pellegrini, rimasto a Roma: "Sappiamo che il calcio è talmente dinamico che le cose evolvono rapidamente, con Lorenzo c’era un discorso condiviso di valutare altre soluzioni durante il mercato, ma adesso sia lui sia noi siamo concentrati sul campo, è un giocatore forte in più e potrà darci una mano, lui tiene tantissimo alla Roma". Riguardo l'attacco: "Difficile trovare in termini di paragone trovare sul mercato uno che superi i numeri fatti da Dovbyk l’anno scorso, abbiamo un ottimo reparto offensivo, giocatori forti e siamo sicuri di poter fare bene”. Chi invece non è arrivato a Roma è stato Sancho: "Se n’è parlato tanto, è stata un’ipotesi che a un certo punto sembrava piuttosto concreta, ma poi non ci sono state le motivazioni generali per chiuderle".