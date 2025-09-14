Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Massara: "Pellegrini? Le cose evolvono rapidamente, lui tiene tanto alla Roma". E su Sancho...

Le parole del direttore sportivo giallorosso sulla sessione di calciomercato estiva, rilasciate a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida con il Torino
Massara: "Pellegrini? Le cose evolvono rapidamente, lui tiene tanto alla Roma". E su Sancho...© LAPRESSE
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Roma ospita il Torino all'Olimpico per la prima partita dopo la sosta per le nazionali. Si tratta del primo incontro per i giallorossi (e non solo) con il calciomercato chiuso. A pochi minuti dal calcio d'inizio il direttore sportivo Ricky Massara ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che era un mercato complicato, avevamo dei paletti, già il fatto di aver conservato l’ossatura della squadra è un aspetto molto positivo. Sono arrivati molti giocatori giovani, sapevamo di non poter fare tutto in una sola sessione di mercato, vedremo, il campo dirà se abbiamo fatto bene".

Massara: "Difficile tovare sul mercato uno con numeri migliori di Dovbyk"

Massara ha parlato del presente della Roma: "Adesso conta il lavoro quotidiano, mi sembra prematuro fissare obiettivi, c’è un’ottima mentalità che sta portando il mister. Continuiamo a lavorare così, poi vedremo". Immancabile un commento sulla questione Pellegrini, rimasto a Roma: "Sappiamo che il calcio è talmente dinamico che le cose evolvono rapidamente, con Lorenzo c’era un discorso condiviso di valutare altre soluzioni durante il mercato, ma adesso sia lui sia noi siamo concentrati sul campo, è un giocatore forte in più e potrà darci una mano, lui tiene tantissimo alla Roma". Riguardo l'attacco: "Difficile trovare in termini di paragone trovare sul mercato uno che superi i numeri fatti da Dovbyk l’anno scorso, abbiamo un ottimo reparto offensivo, giocatori forti e siamo sicuri di poter fare bene”. Chi invece non è arrivato a Roma è stato Sancho: "Se n’è parlato tanto, è stata un’ipotesi che a un certo punto sembrava piuttosto concreta, ma poi non ci sono state le motivazioni generali per chiuderle".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Dybala-Soulè: menù argentinoLa Roma sfida il Torino