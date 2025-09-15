Roma, Dybala shock: lesione alla coscia, salta il derby

ROMA - Paulo Dybala sarà costretto a saltare il derby. Questa mattina l’attaccante della Roma è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione alla coscia sinistra rimediata nella sfida di ieri contro il Torino. Il giocatore salterà quindi la sfida contro la Lazio e, molto probabilmente, anche la prima gara di Europa League contro il Nizza.