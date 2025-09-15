Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, Dybala shock: lesione alla coscia, salta il derby

L’argentino si ferma dopo il problema avvertito alla coscia sinistra nella sfida contro il Torino
Roma, Dybala shock: lesione alla coscia, salta il derby © BARTOLETTI
Jacopo Aliprandi
1 min
Roma

Roma

Roma

ROMA - Paulo Dybala sarà costretto a saltare il derby. Questa mattina l’attaccante della Roma è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione alla coscia sinistra rimediata nella sfida di ieri contro il Torino. Il giocatore salterà quindi la sfida contro la Lazio e, molto probabilmente, anche la prima gara di Europa League contro il Nizza. 

Roma senza Dybala per il derby  

Una tegola per Gasperini e per la squadra che, visto anche l’infortunio di Bailey, è adesso in emergenza sulla trequarti. Dybala è stato costretto al cambio contro i granata all’intervallo dopo aver avvertito il problema mentre batteva un calcio di punizione.

 

 

 

