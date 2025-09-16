Spalletti ritrova la sua Roma del 2006: da De Rossi a Pizarro, ecco chi c'era

ROMA - Metti una sera a cena. Dopo la reunion di poche settimane fa a Manchester, l’ex ct della Nazionale Luciano Spalletti ha voluto riabbracciare i suoi ragazzi nella Capitale. Impegni personali hanno portato l’allenatore di Certaldo nella Città Eterna, e lui ha deciso di invitare tutti a cena in un noto ristorante di pesce del centro storico, a pochi passi da Castel Sant’Angelo. Spalletti si è seduto intorno al tavolo in compagnia di Daniele De Rossi, Simone Perrotta, Max Tonetto, David Pizarro e l’immancabile Vito Scala.