Roma, Ferguson e Soulé le certezze di Gasperini in vista del derby

ROMA - Quando Gasperini decise di accettare le lusinghe della Roma rifiutando il richiamo della Juventus, di certo non si aspettava di dover disputare il suo primo derby della Capitale con un attacco ridotto al minimo e con già una crisi da gol alla quarta giornata di campionato. Del resto Claudio Ranieri in tempi non sospetti, quando Gasp era solo un’idea e lui era ancora il tecnico della Roma, aveva ammesso i problemi di un attacco poco prolifico e la necessità di garantire maggiori soluzioni (e gol) al suo successore. Ebbene, sono arrivati il ventenne Ferguson, che di certo dopo un crociato rotto e un anno non idilliaco al West Ham non può essere il salvatore della Roma, e Bailey, esubero di quell’Aston Villa che poi ha preso Sancho, il primo obiettivo del mercato estivo giallorosso. Morale, un gol in tre partite dal reparto offensivo, due infortunati (il giamaicano e Dybala), un centravanti - Dovbyk - pagato 40 milioni e fuori (al momento) dai piani tecnici dell’allenatore, e due trequartisti - Baldanzi ed El Shaarawy - che Massara avrebbe voluto sistemare altrove. Resta soltanto Soulé, l’unico giovane dalle grandi speranze e su cui l’ambiente si aggrappa in vista dei prossimi impegni. Lui, che ha trovato l’eurogol del pari nell’ultimo derby disputato ad aprile, lui che è stato l’unico tra gli attaccanti in grado di mettere la firma nelle prime tre gare giocate.
Roma, i numeri offensivi
Per il resto, poco altro è arrivato dai suoi colleghi, e i numeri offensivi sono piuttosto deludenti. In totale la Roma ha tirato 46 volte, centrando la porta però soltanto in 14 occasioni e segnando due reti. Gli expected goals raccontano sia i problemi di finalizzazione che lo scarso cinismo della squadra: 3.49 xG sui tiri arrivati in porta, 0,08 xG su quelli totali. Nelle ultime dieci stagioni di Gasp soltanto l’Atalanta del suo primo anno è riuscita a eguagliare in negativo il numero di gol segnati dagli attaccanti nelle prime tre giornate di campionato, poi il dato è sempre stato in crescendo grazie al contributo dei titolari e dei subentrati. Ebbene, in tutto il 2025 solamente tre gol sono arrivati da chi inizialmente sedeva sulla panchina giallorossa. Poco, troppo poco.
La soluzione di Gasperini
E adesso Gasp dovrà affidarsi a quei due che fin qui hanno dato le migliori risposte nella lunga estate di lavoro: Ferguson e Soulé. Il tecnico sta lavorando per trovare il modulo migliore che gli permetta di dare maggiore forza al suo attacco. E tutto gira attorno al centravanti irlandese che può giocare con l’argentino nel 3-5-2, oppure da unica punta nel classico 3-4-2-1 con alle spalle la Joyita più uno tra El Shaarawy ed El Aynaoui. Difficile vedere dal primo minuto Baldanzi, impossibile immaginare l’utilizzo di Dovbyk o Pellegrini, quest’ultimo ancora lontano dalla migliore condizione e in attesa di esordire. Le alternative non sono tante, Gasp dovrà decidere quella più efficace per cercare di vincere un derby che non solo esalterebbe la piazza, ma darebbe maggiore fiducia alla sua squadra.
