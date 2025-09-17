Cristante sul derby: "Non è una settimana come le altre. Gasperini un grande allenatore"

Settimana speciale per la Roma e i suoi tifosi , in avvicinamento al derby contro la Lazio in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. In un evento di inizio stagione organizzato dal Business Club As Roma, in una delle più suggestive terrazze della Capitale, sono intervenuti come ospiti d’eccezione Bryan Cristante e Daniele Ghilardi . In totale sono più di 400 gli ospiti tra le aziende sponsor e corporate hospitality dell’As Roma, con leggende come Abel Balbo .

Cristante: "Gasperini un grande allenatore". E sul derby...

Queste le parole dei due giallorossi, a pochi giorni dal derby: "A Roma mi sto ambientando velocemente - le parole di Ghilardi -. Il mio obiettivo è crescere e migliorare seguendo quello che dice il mister. Il derby l'ho sempre seguito in tv, posso immaginare lo spettacolo che sarà vederlo dal campo: non vedo l’ora che arrivi domenica". Queste invece le parole di Cristante: "La settimana del derby non è mai una settimana come le altre. Noi ci stiamo preparando per arrivarci al meglio. Scendere in campo con la maglia della Roma per me è sempre un’emozione incredibile, anche quando ho l’occasione di indossare la fascia provo sensazioni uniche. Abbiamo un grande allenatore come Gasperini, stiamo lavorando molto bene e dobbiamo continuare così".