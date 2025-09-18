La Roma, i tifosi e i biglietti gratis per chi ha bisogno: perché l'iniziativa dei Friedkin ha fatto il giro del mondo

Il derby. Il mercato. Le plusvalenze. I discorsi che, ogni giorno, attraversano l'universo Roma. Chi più chi meno. Ma c'è qualcosa che va oltre le parole. Si parla di fatti concreti. Da anni, tre e mezzo per l'esattezza, si parla dei sold out dell'Olimpico e, come purtroppo logico in questi casi, non tutti possono permettersi un tagliando. La Roma, per adesso solo in Europa League, è corsa ai ripari con un'iniziativa che ha avuto ampia eco in tutto il mondo: è nato "Al mio posto", un progetto solidale che consentirà agli abbonati di coppa che non possono assistere ad una partita di donare il proprio posto a tifosi in condizioni di fragilità economica. A partire dalla gara di Europa League in programma il 2 ottobre contro il Lille, tutti gli abbonati di coppa che sanno di non poter essere presenti sugli spalti avranno la possibilità di donare il proprio posto per quella partita comunicando la propria intenzione al club tramite un apposito modulo. La Roma provvederà a segnalare successivamente la disponibilità di posti gratuiti alle parrocchie e alle case famiglia della propria community che forniscono assistenza a persone in condizioni di fragilità economica. Con il progetto “Al Mio Posto” – che nasce su suggerimento di alcuni abbonati che vivono all’estero desiderosi di aiutare altri “fratelli romanisti” – il club vuole agevolare la creazione di una rete solidale che permetterà a tifosi in difficoltà di poter vivere gratuitamente le emozioni di una partita della Roma utilizzando una tipologia di abbonamento che non prevede la rivendita in caso di impedimento del titolare. Bello, e giusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA