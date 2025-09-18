Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pellegrini e il dolce messaggio della moglie Veronica prima del derby: "Ho visto i tuoi occhi lucidi..."

Una settimana importante, quella che sta vivendo il numero 7 giallorosso: il figlio Thomas ha iniziato la scuola calcio
Pellegrini e il dolce messaggio della moglie Veronica prima del derby: "Ho visto i tuoi occhi lucidi..."
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
Settimana speciale per Lorenzo Pellegrini. Non solo perché c'è il derby, ma anche perché un paio di giorni fa il suo secondo figlio, Thomas, di 4 anni, ha iniziato la scuola calcio. È stata la moglie del centrocampista, Veronica Martinelli, a farlo sapere pubblicando un dolcissimo scatto in cui si vedono padre e figlio, mano nella mano, mentre vanno al campo. «Emozionante vedere la tua felicità per il tuo primo allenamento di calcio tanto desiderato, piccolo Tommy. E poi tanto ma tanto emozionante vedere te, Lorenzo, con gli occhi lucidi guardare tuo figlio correre e giocare in quel rettangolo che per te è vita». Parole sentite, quelle della moglie di Pellegrini, che soprattutto restituiscono un po' di umanità a una situazione, quella del numero 7 romanista, abbastanza complicata. Il rettangolo verde che per Pellegrini è vita domenica vedrà la partita più importante, quel derby che spesso gli ha regalato gioie ed emozioni. Ma questa è un'altra storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

