Pellegrini e il dolce messaggio della moglie Veronica prima del derby: "Ho visto i tuoi occhi lucidi..."

Settimana speciale per Lorenzo Pellegrini. Non solo perché c'è il derby, ma anche perché un paio di giorni fa il suo secondo figlio, Thomas, di 4 anni, ha iniziato la scuola calcio. È stata la moglie del centrocampista, Veronica Martinelli, a farlo sapere pubblicando un dolcissimo scatto in cui si vedono padre e figlio, mano nella mano, mentre vanno al campo. «Emozionante vedere la tua felicità per il tuo primo allenamento di calcio tanto desiderato, piccolo Tommy. E poi tanto ma tanto emozionante vedere te, Lorenzo, con gli occhi lucidi guardare tuo figlio correre e giocare in quel rettangolo che per te è vita». Parole sentite, quelle della moglie di Pellegrini, che soprattutto restituiscono un po' di umanità a una situazione, quella del numero 7 romanista, abbastanza complicata. Il rettangolo verde che per Pellegrini è vita domenica vedrà la partita più importante, quel derby che spesso gli ha regalato gioie ed emozioni. Ma questa è un'altra storia.