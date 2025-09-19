Roma in ansia: le condizioni di Hermoso e Wesley a 48 ore dal derby   

Wesley ancora assente, Hermoso ancora a parte. I due casi nella settimana del derby restano ancora irrisolti. Il brasiliano non si è allenato neppure oggi a causa di problemi gastrointestinali: non è certo un buon segno visto che mancherebbe solo la rifinitura di domani per capire le sue reali condizioni fisiche. Lo spagnolo, fermatosi ieri per un affaticamento al polpaccio, ha invece lavorato con un preparatore e distante dal resto del gruppo.
Le possibili alternative: Celik in difesa, Rensch sulla destra
Stasera o al massimo domattina Gasperini capirà se Hermoso sarà arruolabile per la stracittadina. In alternativa è pronto Celik, favorito su Ghilardi. Al posto di Wesley, invece, ci sarebbe il solo Rensch, mentre appare molto più complessa l’ipotesi di uno spostamento sulla fascia destra di El Shaarawy, che al momento contende a El Aynaoui un posto sulla trequarti.