Roma in ansia: le condizioni di Hermoso e Wesley a 48 ore dal derby   

Wesley ancora assente, Hermoso ancora a parte. I due casi nella settimana del derby restano ancora irrisolti. Il brasiliano non si è allenato neppure oggi a causa di problemi gastrointestinali: non è certo un buon segno visto che mancherebbe solo la rifinitura di domani per capire le sue reali condizioni fisiche. Lo spagnolo, fermatosi ieri per un affaticamento al polpaccio, ha invece lavorato con un preparatore e distante dal resto del gruppo.