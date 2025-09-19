Svilar e l'attesa del derby: "Bella, ma quando la Roma gioca in casa..."

"In città l'atmosfera è pazzesca"

"È sempre una gara pazzesca, io ovviamente preferisco quando si gioca Roma-Lazio rispetto a Lazio-Roma, ma durante la settimana che precede la partita siamo sempre molto eccitati. Da quando sono alla Roma, lo stadio nelle partite in casa è sempre pieno ed il clima è incredibile, ma il derby resta speciale per l'atmosfera che si respira in città. I tifosi ci parlano già dal lunedì della partita che sta per arrivare e ci ricordano che il derby è l'appuntamento più importante dell'anno. La tensione cresce giorno dopo giorno, mano a mano che ci si avvicina alla partita e lo si avverte anche nello spogliatoio, è inevitabile perché incontri per la strada persone che ti incitano e che ti trasmettono tutta lo loro attesa, la settimana del derby è sempre differente da quella che precede le altre partite".