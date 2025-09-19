Svilar e l'attesa del derby: "Bella, ma quando la Roma gioca in casa..."

Intervistato dalla Cbs sulle sue sensazioni a pochi giorni dall'attesissimo derby della Capitale, il portiere della Roma, Svilar racconta senza filtri del fascino della stracittadina con la Lazio e delle emozioni che accompagnano i giocatori quando scendono in campo all'Olimpico per la 'partita dell'anno'.
"In città l'atmosfera è pazzesca"
"È sempre una gara pazzesca, io ovviamente preferisco quando si gioca Roma-Lazio rispetto a Lazio-Roma, ma durante la settimana che precede la partita siamo sempre molto eccitati. Da quando sono alla Roma, lo stadio nelle partite in casa è sempre pieno ed il clima è incredibile, ma il derby resta speciale per l'atmosfera che si respira in città. I tifosi ci parlano già dal lunedì della partita che sta per arrivare e ci ricordano che il derby è l'appuntamento più importante dell'anno. La tensione cresce giorno dopo giorno, mano a mano che ci si avvicina alla partita e lo si avverte anche nello spogliatoio, è inevitabile perché incontri per la strada persone che ti incitano e che ti trasmettono tutta lo loro attesa, la settimana del derby è sempre differente da quella che precede le altre partite".
"Gasperini mi ha impressionato"
Per quanto riguarda l'arrivo di Gasperini sulla panchina giallorossa, Svilar si mostra entusiasta del nuovo tecnico: "A prescindere dallo stile di gioco più o meno offensivo dei vari allenatori, io da portiere sarei disposto a subire quattro gol a partita pur di vincere. Con Gasperini l'impatto è stato impressionante, le sedute di allenamento sono molto intense e sono sicuro che tutto il duro lavoro che stiamo facendo porterà i suoi risultati. Abbiamo ancora tanta strada da fare, ma credo che stiamo andando nella giusta direzione".
"Il segreto della mia crescita? Il lavoro..."
Sui progressi che hanno contraddistinto le sue ultime stagioni, portandolo a diventare uno dei migliori portieri della Serie A, Svilar rivela: "Non c'è nessun segreto, io credo nel lavoro quotidiano e nella crescita progressiva che questo porta. L'obiettivo è continuare ad impegnarmi per continuare a migliorare e salire al livello successivo".
L'elogio a Ranieri: "Ci ha trasmesso serenità e fiducia"
Rispondendo a una domanda su Ranieri, Svilar si illumina: "Il mister ci ha restituito serenità e fiducia, sia a livello di gruppo squadra, sia individualmente, senza mai farci mancare le sue attenzioni e dimostrandoci quanto credesse nei suoi giocatori. E questo è un aspetto fondamentale".
La Champions e gli altri obiettivi di Svilar
Riguardando le immagini del suo debutto a 18 anni in Champions League con la maglia del Benfica contro il Chelsea di Mourinho, con una 'papera' da portiere inesperto, Svilar appare divertito: "Mi sembra di parlare di una vita fa... giocare in Champions League è stata comunque un esperienza importante, che non vedo l'ora di provare di nuovo, e anche quell'errore ha fatto parte della mia crescita. Ora l'obiettivo è migliorare personalmente e aiutare la Roma a salire di livello, anche per tornare a disputare questo tipo di partite. Credo che questo debba essere l'obiettivo di ogni calciatore".
