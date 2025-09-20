Roma, a Trigoria sarà linea verde: a giugno la resa dei conti

ROMA - Il vento è cambiato a Trigoria. L’età media si è abbassata passando da quasi 27 anni a 25,8 anni e il valore della rosa della Roma è cresciuto , toccando quota 389,68 milioni di euro secondo Transfermarkt. I nuovi acquisti hanno inciso e non poco: basti pensare a Wesley (21 anni), El Aynaoui (24), Ferguson (20), Ghilardi (22) e Ziolkowski (20). Tutti ragazzi che possono crescere nelle prossime stagioni perché Gasperini è un maestro nel forgiare il talento . Senza dimenticare che sono andati via sia Hummels che Paredes, non proprio giovanissimi. Ma la strategia era già cambiata con gli acquisti di Baldanzi, Soulé e Rensch, un trio che ancora oggi è sotto la soglia dell’Under 23.

Roma, Koné è il top della rosa

Koné, da solo, vale più del 10% della rosa. Al momento il suo cartellino arriva a 40 milioni, praticamente il doppio di quanto la Roma ha speso per strapparlo al Borussia Monchengladbach. Questi numeri, comunque, sono destinati a salire, soprattutto se giocherà i Mondiali come titolare della Francia. Forse 60 milioni potrebbero non bastare per quantificare le sue abilità in euro.

Roma, tre situazioni da risolvere

Tre contratti in scadenza e tre situazioni diverse. La questione di Pellegrini è nota: l’ex capitano in estate non ha trovato la destinazione giusta, quindi è rimasto in città e si è messo a disposizione di Gasperini dopo aver superato l’infortunio. «Sappiamo che il calcio è talmente dinamico che le cose evolvono rapidamente, con Lorenzo c’era un discorso condiviso di valutare altre soluzioni durante il mercato, ma adesso sia lui sia noi siamo concentrati sul campo, è un giocatore forte in più e potrà darci una mano», ha detto di recente Massara. Dybala ha uno stipendio pesantissimo e va rivisto nei prossimi mesi, mentre El Shaarawy firmerebbe in bianco come in passato pur di continuare a indossare la maglia della Roma.