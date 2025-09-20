Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma, a Trigoria sarà linea verde: a giugno la resa dei conti

Iil club di Friedkin ha abbassato l’età media ed alzato il valore della rosa: a fine stagione bisognerà risolvere le situazioni con Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy
Roma, a Trigoria sarà linea verde: a giugno la resa dei conti
Lorenzo Scalia
3 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Il vento è cambiato a Trigoria. L’età media si è abbassata passando da quasi 27 anni a 25,8 anni e il valore della rosa della Roma è cresciuto, toccando quota 389,68 milioni di euro secondo Transfermarkt. I nuovi acquisti hanno inciso e non poco: basti pensare a Wesley (21 anni), El Aynaoui (24), Ferguson (20), Ghilardi (22) e Ziolkowski (20). Tutti ragazzi che possono crescere nelle prossime stagioni perché Gasperini è un maestro nel forgiare il talento. Senza dimenticare che sono andati via sia Hummels che Paredes, non proprio giovanissimi. Ma la strategia era già cambiata con gli acquisti di Baldanzi, Soulé e Rensch, un trio che ancora oggi è sotto la soglia dell’Under 23. 

Roma, Koné è il top della rosa

Koné, da solo, vale più del 10% della rosa. Al momento il suo cartellino arriva a 40 milioni, praticamente il doppio di quanto la Roma ha speso per strapparlo al Borussia Monchengladbach. Questi numeri, comunque, sono destinati a salire, soprattutto se giocherà i Mondiali come titolare della Francia. Forse 60 milioni potrebbero non bastare per quantificare le sue abilità in euro. 

Roma, tre situazioni da risolvere

Tre contratti in scadenza e tre situazioni diverse. La questione di Pellegrini è nota: l’ex capitano in estate non ha trovato la destinazione giusta, quindi è rimasto in città e si è messo a disposizione di Gasperini dopo aver superato l’infortunio. «Sappiamo che il calcio è talmente dinamico che le cose evolvono rapidamente, con Lorenzo c’era un discorso condiviso di valutare altre soluzioni durante il mercato, ma adesso sia lui sia noi siamo concentrati sul campo, è un giocatore forte in più e potrà darci una mano», ha detto di recente Massara. Dybala ha uno stipendio pesantissimo e va rivisto nei prossimi mesi, mentre El Shaarawy firmerebbe in bianco come in passato pur di continuare a indossare la maglia della Roma. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La nuova Roma da ricostruireLazio-Roma, le probabili formazioni