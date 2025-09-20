Gasperini diretta prima del derby Lazio-Roma: la conferenza stampa di oggi live

14:10

Gasperini sull'orario delle 12.30

"Può essere un problema per tutte e due le squadre, viste le temperature. Ma alla fine siamo sempre undici contro undici"

14:09

"El Aynaoui e Koné possono giocare insieme? Sì"

"Per me El Aynaoui può giocare ovunque e con chiunque, in tutti i ruoli. È duttile e dinamico"

14:08

Perché la Roma segna così poco? Risponde Gasperini

"Non parlerei di sfortuna sui pochi gol, quando si parla di fase offensiva bisogna parlare di tutta la squadra. Dobbiamo migliorare, ma non parlerei solo degli attaccanti: bisogna crescere globalmente. E domani, contro la Lazio, dobbiamo far bene tutto"

14:03

Gasperini: "Bisogna dare il massimo, indipendentemente da chi gioca"

"In queste partite devi esprimere il meglio indipendentemente da chi gioca": Gasperini punta molto sull'atteggiamento mentale da tenere domani. Sull'atteggiamento tattica, invece, chiarisce: "I principi sono gli stessi sempre. Devo però tener conto delle caratteristiche: Pellegrini non è un attaccante, Baldanzi è un trequartista, abbiamo Dybala e Bailey fuori. Questa è un'ottima squadra, non sono neppure convinto che abbiamo fatto così male, anzi, abbiamo fatto ottime gare. I miei principi non sono modificabili, se non tenessi conto delle caratteristiche mi snaturerei. E non ho intenzione di farlo"

14:02

Gasperini: "Se recupero Pellegrini da solo è un problema"

"Tsimikas ha fatto i primi allenamenti da una settimana, giocherà e vedremo. Non so quando, ma giocherà. Tempo di conoscerci un attimo e giocherà, magari anche domani, vedremo. Pellegrini per me è un giocatore forte, potenzialmente molto forte. Poi ci sono le prestazioni. Fisicamente è fuori da tempo, si sta allenando da tempo, quando è il momento di giocare? Domani? Vedremo. Però è pronto per giocare. Mi aspetto che con le sue potenzialità diventi anche un atleta, non so perché non le ha espresse tutte. Gattuso le aspetta, ma ha bisogno di altre prestazioni. Ha 29 anni, può fare tutto. Perché non deve correre, perché non deve fare tutto? Io devo verificare una cosa: Pellegrini lo recupero io da solo o lo recupero con la società e il pubblico? Se è inviso alla piazza o alla società non lo posso fare. Se ci serve lo recuperiamo tutti insieme ok, altrimenti diventa un problema": Gasperini totalmente senza filtri in conferenza stampa

13:57

Come si vince il derby? "In queste partite devi essere micidiali negli episodi"

"In queste partite devi essere micidiale negli episodi, con attenzione, cuore e pathos. Ma quelle le hanno tutti: devi essere molto bravo e preciso negli episodi. Vale lo stesso discorso per le finali. Dovbyk? Domenica non è entrato perché c'era un'altra situazione, abbiamo fatto una partita sottotono. Fine. Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi dovevano andare via, ma li devo recuperare tutti perché io ne ho bisogno. Devono fare bene loro, benissimo, abbiamo 22 giocatori e da loro dobbiamo ottenere il massimo. Voglio vedere una squadra, domani, superiore al Torino"

13:54

Gasperini e la non risposta su Pellegrini

Pellegrini può giocare dall'inizio? "Ogni calciatore ha voglia di giocare, chiunque è pronto per giocare". Di fatto Gasperini non risponde

13:49

Gasperini e il giudizio su Sarri e sulla Lazio

"La Lazio ha un ottimo allenatore, che fa sempre bene. Hanno un'ottima rosa, riconosco il loro valore sia come gruppo che come singoli. Affrontiamo una partita di livello. Con Sarri ci siamo incontrati in C e in B: abbiamo fatto una carriera partendo dalla gavetta e lui ha portato le sue squadre ad essere un esempio ci calcio. Ci siamo costruiti nel tempo la possibilità di giocare questo derby. Penso solo al presente, la Roma è una grande sfida per me, cerco di portare la mia esperienza in una piazza del genere. Sono molto convinto della bontà della scelta, rimane il fatto che devo ottenere il massimo da quello che ho a disposizione. Dovrò uscire dalla mia zona di comfort, abituato a fare un certo tipo di calcio con una rosa di un certo tipo. Ma i principi resteranno gli stessi": così Gasperini sulla Lazio e anche sulla sfida Roma

13:48

Gasperini: "Restano solo i derby che si vincono"

"Restano solo i derby che si vincono. Quarta gionranta? Le squadre sono più rivolte a costruirsi e migliorarsi in questa fase della stagione, ma va bene così. Alza subito l'attenzione giocare così presto il derby"

13:47

+++ Via alla conferenza stampa di Gasperini +++

Via alla conferenza stampa di Gasperini. "Hermoso e Wesley? Vediamo, il brasiliano ha avuto una piccola ricaduta su una gastroenterite che gli ha creato un po' di problemi. Hermoso proviamo, non ci sono indicazioni molto positive. Le emozioni? Il derby è visto in tutto il mondo, è una partita particolare, diversa, al di là di tutto. C'è una rivalità incredibile, tutto è molto più bello e con molta più tensione"

13:44

13:41

Gasperini, 13.45 via alla conferenza

Alle 13.45 via alla conferenza stampa pre-derby di Gasperini

13:34

13:32

Roma, il programma di Gasperini prima del derby

Gasperini, dopo l'allenamento di oggi, cenerà a Trigoria con la squadra. Ritiro in vista della partita di domani alle 12.30. Non è una novità: già prima del Torino, visto che si giocava alle 12.30, la Roma aveva fatto ritiro

13:18

Soulé su Gasperini: "Mi ha colpito"

L'attaccante giallorosso parla del derby e dell'impatto dell'allenatore sulla squadra: "Con lui giochiamo sempre in avanti". Leggi qui le sue parole.

13:00

Gasperini parla prima di Lazio-Roma

Ci siamo, è clima derby. Gasperini in conferenza presenta la sua prima stracittadina: inizio alle ore 13:45.

