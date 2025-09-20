Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, i convocati per il derby contro la Lazio: Wesley resta a casa, Hermoso c'è

Niente da fare per il brasiliano che non è nella lista di Gasperini a differenza del difensore spagnolo: i dettagli
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Non solo Dybala e Bailey. Gasperini non potrà contare su Wesley, che non è stato convocato per il derby contro la Lazio, in agenda domani alle 12.30 all'Olimpico. Presente invece Hermoso, in dubbio fino alla fine come aveva detto l'allenatore durante la conferenza stampa della vigilia. Al posto del brasiliano potrebbe giocare Rensch, il sostituto naturale sulla corsia di destra. 

Roma, la lista di Gasperini per il derby 

Ecco la lista completa dei giallorossi a disposizione di Gasperini per il Lazio-Roma: Vasquez, Gollini, Svilar; Rensch, Angelino, N'Dicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi; Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli; Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

