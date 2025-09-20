Non solo Dybala e Bailey. Gasperini non potrà contare su Wesley, che non è stato convocato per il derby contro la Lazio, in agenda domani alle 12.30 all'Olimpico. Presente invece Hermoso, in dubbio fino alla fine come aveva detto l'allenatore durante la conferenza stampa della vigilia. Al posto del brasiliano potrebbe giocare Rensch, il sostituto naturale sulla corsia di destra.