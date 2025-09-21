Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Massara su Pellegrini: "Condivisa l'idea di vederlo lontano da Roma ma il calcio può cambiare le situazioni"

Il direttore sportivo dei giallorossi è intervenuto in diretta su Dazn nell'imminenza del calcio d'inizio del derby contro la Lazio
Massara su Pellegrini: "Condivisa l'idea di vederlo lontano da Roma ma il calcio può cambiare le situazioni"
3 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

"Oggi Pellegrini gioca e non c’è nulla come il calcio che sia capace di cambiare le situazioni e anche le emozioni". Così Frederic Massara nell'imminenza del calcio d'inizio di Lazio-Roma, derby valido per la quarta giornata di Serie A. In diretta su Danz, il direttore sportivo dei giallorossi ha aggiunto, parlando della scelta di Gasperini di lanciare Pellegrini dall'inizio contro i biancocelesti: "Abbiamo passato l’estate con Lorenzo a condividere un’idea che potesse anche portarlo lontano dalla Roma, non è successo. Siamo tutti concentrati sulla partita, lui per primo. È un giocatore forte, che ci ha sempre portato delle giocate di qualità e ci auguriamo che lo faccia a partire da oggi, di nuovo, come ha fatto in passato".

Lazio-Roma, Massara: "Derby? Non è una gara spartiacque"

Socca l'ora del derby: "Alla quarta giornata non mi sento di parlare di partita spartiacque, poi sappiamo che il derby è una gara speciale, densa di significato emotivo, che può portare un impulso positivo, speriamo, a un progetto che abbiamo iniziato adesso e che vogliamo intraprendere a lungo".

Massara: "Ferguson e Dovbyk stanno facendo bene e stanno crescendo"

Conclusione su Ferguson e Dovbyk: "Sono due giocatori con caratteristiche simili, che sono molte diverse dagli altri attaccanti in organico, che danno più peso e presenza offensiva, probabilmente anche in area c’è maggiore presenza. Tutti e due stanno facendo bene, stanno crescendo, stanno imparando i dettami dell’allenatore e di volta in volta l’allenatore sarà sfruttare tutto l’organico a seconda delle partite e delle esigenze".

