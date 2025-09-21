Laura Pausini e il commento a sorpresa al gol di Pellegrini alla Lazio: "Bentornato..."

"Bentornato Lorenzo". Così Laura Pausini ha commentato il post Instagram con cui la Roma ha aggiornato i suoi follower sul gol di Pellegrini, che ha sbloccato il derby contro la Lazio al 38' su assist di Soulé. Eppure la celebre cantante è notoriamente una tifosissima del Milan. In molti si sono, dunque, domandati il perché di questo intervento inatteso e improvviso.
Laura Pausini, marito e figlia sono tifosissimi della Roma
Il motivo del messaggio di Laura Pausini è, però, facilmente intuibile: suo marito Paolo Carta e sua figlia Paola sono tifosissimi della Roma. Anche in casa Pausini, dunque, il giorno del derby non può essere come tutti gli altri e una delle più grandi star della canzone italiana ha voluto semplicemente partecipare al ritorno con gol di Pellegrini dedicandogli un pensiero gentile.