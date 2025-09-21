Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Laura Pausini e il commento a sorpresa al gol di Pellegrini alla Lazio: "Bentornato..."

La cantante, tifosa del Milan, è intervenuta a sorpresa su Instagram per lasciare un messaggio dopo la rete che ha sbloccato il derby dell'Olimpico
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

"Bentornato Lorenzo". Così Laura Pausini ha commentato il post Instagram con cui la Roma ha aggiornato i suoi follower sul gol di Pellegrini, che ha sbloccato il derby contro la Lazio al 38' su assist di Soulé. Eppure la celebre cantante è notoriamente una tifosissima del Milan. In molti si sono, dunque, domandati il perché di questo intervento inatteso e improvviso.

Laura Pausini, marito e figlia sono tifosissimi della Roma

Il motivo del messaggio di Laura Pausini è, però, facilmente intuibile: suo marito Paolo Carta e sua figlia Paola sono tifosissimi della Roma. Anche in casa Pausini, dunque, il giorno del derby non può essere come tutti gli altri e una delle più grandi star della canzone italiana ha voluto semplicemente partecipare al ritorno con gol di Pellegrini dedicandogli un pensiero gentile.

 

