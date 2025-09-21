Laura Pausini e il commento a sorpresa al gol di Pellegrini alla Lazio: "Bentornato..."

"Bentornato Lorenzo". Così Laura Pausini ha commentato il post Instagram con cui la Roma ha aggiornato i suoi follower sul gol di Pellegrini, che ha sbloccato il derby contro la Lazio al 38' su assist di Soulé. Eppure la celebre cantante è notoriamente una tifosissima del Milan. In molti si sono, dunque, domandati il perché di questo intervento inatteso e improvviso.