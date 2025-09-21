Il messaggio di Totti a Pellegrini dopo il derby vinto dalla Roma: "Goduria doppia"

Domenica da sogno per Lorenzo Pellegrini, che oggi ha realizzato uno dei gol più importanti della sua carriera nel derby della capitale, che ha visto prevalere la Roma di Gian Piero Gasperini. Battuta la Lazio e "goduria doppia" per Francesco Totti, che è andato a complimentarsi via social sotto al post pubblicato su Instagram dallo stesso numero 7 giallorosso.
Pellegrini decide il derby di Roma e Totti esulta sui social: "Goduria doppia"
La foto con le braccia al cielo, il numero 7 a splendere sotto il cielo di Roma e un pomeriggio che difficilmente dimenticherà Lorenzo Pellegrini, match winner del derby andato in scena oggi allo stadio Olimpico. Poi, l'abbraccio dei compagni, in campo e sui social, e il prestigioso commento di Francesco Totti, romano e romanista proprio come il centrocampista giallorosso: "Goduria doppia", parola dell'iconico 10 della Roma.