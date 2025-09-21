Il messaggio di Totti a Pellegrini dopo il derby vinto dalla Roma: "Goduria doppia"

Domenica da sogno per Lorenzo Pellegrini, che oggi ha realizzato uno dei gol più importanti della sua carriera nel derby della capitale, che ha visto prevalere la Roma di Gian Piero Gasperini. Battuta la Lazio e "goduria doppia" per Francesco Totti, che è andato a complimentarsi via social sotto al post pubblicato su Instagram dallo stesso numero 7 giallorosso.