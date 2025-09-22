Montella su Gasperini: "Pellegrini? Intuito, destino e idee chiare". Poi l'elogio a Dybala, Yildiz e Calhanoglu

“Sicuramente è stata un’emozione forte per Lorenzo, l’ho avuto nelle giovanili, è tifoso della Roma, la sente più di altri la partita. Sono particolarmente felice per lui". Così il ct della Turchia ed ex attaccante della Roma, Vincenzo Montella, in collegamento con Sky parlando di Pellegrini, match-winner del derby. Montella ha poi aggiunto: "Lorenzo è un calciatore fortissimo per me, è uno di quei centrocampisti che riescono ad andare in gol con facilità. Sono partite e momenti che poi ti rimangono, nel tempo. È stata una partita sofferta, come lo sono tutti i derby, ma nei derby conta più che in altre partite il risultato”.
Gasperini e la mossa vincente Pellegrini, Montella: "Il segreto? L'intuito"
La mossa a sorpresa di Gasperini è stata vincente: “Cosa spinge un allenatore a prendere una scelta come quella di Gasperini di far giocare Pellegrini? L’intuito. I ragazzi li vedi durante tutta la settimana. Le motivazioni contano più di ogni altra cosa e poi il destino, magari, ti dà una mano. L’allenatore non valuta i rischi quando pondera una scelta del genere. È giusto, nelle scelte, che gli allenatori azzerino i rischi e vedano solo i potenziali aspetti positivi”.
Montella: "Il tridente della Roma strutturato, veloce e tecnico"
Andando oltre il grande protagonista della sfida con la Lazio, e parlando del tridente della Roma, Montella ha commentato: "Può contare su giocatori giovani, forti, tutti. Dybala è meno giovane ma è fortissimo, ahimè non è sempre a disposizione. Quello della Roma a è un attacco strutturato, veloce, tecnico. Soulé ne è l’emblema, riesce a saltare l’uomo con facilità ed ha ampi margini di miglioramento”. E ora sotto col Nizza: “Il percorso di Gasperini alla Roma è appena iniziato. Ha le idee chiarissime. Giocare spesso, anche in Europa, in questo caso, aiuta. Agevola il processo di adattamento alle idee del nuovo allenatore”.
Montella su Yildiz: "Stravedo per lui, sta maturando"
Non solo Roma, Montella ha parlato anche del suo pupillo Yildiz: “Stravedo per lui. L’ho convocato e fatto giocare quando non aveva ancora continuità nella Juve. Sta maturando. Sta sopportando anche le responsabilità del leader, è destinato a crescere ancora. Non si accontenta, ha forti, grandissime ambizioni e questo lo porterà a essere ancora di più decisivo. A crescere ulteriormente”.
Montella su Calhanoglu: "Tra i tre giocatori più forti al mondo nel suo ruolo"
Elogi anche per Calhanoglu: "Un calciatore straordinario. Nel suo ruolo, a livello mondiale, ci sono due o tre giocatori. L’anno scorso ha avuto qualche ricaduta fisica che lo ha condizionato. È andato al Mondiale per Club ed era infortunato. Problemi piccoli, ma continui. Ora sta avendo continuità e continua a crescere. Fondamentale per noi e per l’Inter".
Montella, la Turchia e la corsa verso il Mondiale 2026
La corsa della Turchia verso il Mondiale 2026 entra nella fase decisiva: "Giocheremo in Bulgaria e contro la Georgia, che è la nostra competitor per il secondo posto. Abbiamo vinto in Georgia, risultato eccezionale. Vogliamo vincere le prossime due partite per consolidare il secondo posto, quantomeno, e giocare gli spareggi a marzo”.
