Montella su Gasperini: "Pellegrini? Intuito, destino e idee chiare". Poi l'elogio a Dybala, Yildiz e Calhanoglu

“Sicuramente è stata un’emozione forte per Lorenzo , l’ho avuto nelle giovanili, è tifoso della Roma, la sente più di altri la partita. Sono particolarmente felice per lui". Così il ct della Turchia ed ex attaccante della Roma , Vincenzo Montella , in collegamento con Sky parlando di Pellegrini, match-winner del derby . Montella ha poi aggiunto: "Lorenzo è un calciatore fortissimo per me, è uno di quei centrocampisti che riescono ad andare in gol con facilità. Sono partite e momenti che poi ti rimangono, nel tempo. È stata una partita sofferta, come lo sono tutti i derby, ma nei derby conta più che in altre partite il risultato”.

Gasperini e la mossa vincente Pellegrini, Montella: "Il segreto? L'intuito"

La mossa a sorpresa di Gasperini è stata vincente: “Cosa spinge un allenatore a prendere una scelta come quella di Gasperini di far giocare Pellegrini? L’intuito. I ragazzi li vedi durante tutta la settimana. Le motivazioni contano più di ogni altra cosa e poi il destino, magari, ti dà una mano. L’allenatore non valuta i rischi quando pondera una scelta del genere. È giusto, nelle scelte, che gli allenatori azzerino i rischi e vedano solo i potenziali aspetti positivi”.

Montella: "Il tridente della Roma strutturato, veloce e tecnico"

Andando oltre il grande protagonista della sfida con la Lazio, e parlando del tridente della Roma, Montella ha commentato: "Può contare su giocatori giovani, forti, tutti. Dybala è meno giovane ma è fortissimo, ahimè non è sempre a disposizione. Quello della Roma a è un attacco strutturato, veloce, tecnico. Soulé ne è l’emblema, riesce a saltare l’uomo con facilità ed ha ampi margini di miglioramento”. E ora sotto col Nizza: “Il percorso di Gasperini alla Roma è appena iniziato. Ha le idee chiarissime. Giocare spesso, anche in Europa, in questo caso, aiuta. Agevola il processo di adattamento alle idee del nuovo allenatore”.