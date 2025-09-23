Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma blindata, nessuno come Gasperini in difesa: il dato in Europa è pazzesco

Pochi gol incassati e tanti clean sheet, nessun club nei top 5 campionati europei ha numeri migliori dei giallorossi in tutto il 2025
Roma blindata, nessuno come Gasperini in difesa: il dato in Europa è pazzesco© ANSA
Jacopo Aliprandi
4 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Meno pressing a tuttocampo, più equilibrio e compattezza. Gian Piero Gasperini è stato costretto a uscire dalla sua zona comfort, quindi ad allontanarsi leggermente dal suo credo tattico per riuscire a dare una maggiore stabilità alla sua Roma tra attacco e difesa. E se la fase offensiva ha ancora bisogno di rodaggio (e dei rientri di Bailey e Dybala), la difesa continua a rimanere il grande punto di forza della squadra grazie ai suoi interpreti e a un sistema tattico che le permette di esprimersi al meglio. Mai la Roma è stata così solida in questi ultimi anni come nel 2025. Grazie al lavoro organizzato prima da Ranieri, che ha sempre pensato prima a non prenderle e poi a darle, e poi dagli accorgimenti di Gasperini che vuole dai suoi difensori una linea più alta e anticipi determinanti per capovolgere immediatamente l’azione. I suoi uomini stanno rispondendo bene, salvo qualche sbavatura (come quella di Mancini nel derby), e stanno raccogliendo i frutti di un lavoro straordinario svolto in tutto l’anno solare.  

Difesa super

E definire quella della Roma la migliore difesa d’Europa non è soltanto un modo di dire, ma la pura verità. Nell’anno solare in corso, la squadra giallorossa ha sia la miglior difesa che il maggior numero di clean sheet nei top 5 campionati europei. Tra la seconda parte dello scorso campionato e queste prime quattro giornate del nuovo, la Roma ha incassato soltanto 12 gol in 24 partite e nessuno ha fatto meglio: dietro ci sono squadre come il Napoli (16), il Bilbao (18), il Barcellona, l’Arsenal e l’Atalanta (20), il Bayern Monaco, lo Strasburgo e il Real Madrid (22), il Manchester City e l’Atletico Madrid (23). Tutte o quasi difese da Champions, per questo il fatto che la Roma sia ancora relegata in Europa League stona con i suoi numeri da record. Come il dato dei clean sheet. Dodici quelli della Roma nel 2025, in pole davanti a tutte le altre grandi d’Europa come Barça, Napoli, Bayern, Atletico e Real.  

I leader della retroguardia

Numeri che sono frutto del lavoro tattico ma anche della qualità dei singoli. E su questo aspetto la Roma ha fatto centro a rinnovare il contratto a Svilar e a non cedere N’Dicka in estate. Il portiere si è rivelato essenziale per il percorso giallorosso nella passata e nella nuova stagione, è stato nominato il migliore dello scorso campionato e ha ricominciato così come aveva terminato: parate e salvataggi provvidenziali, uniti alla sicurezza di avere davanti una linea difensiva di assoluto livello. Mancini e N’Dicka i pilastri, Celik ed Hermoso pedine affidabili: a loro si aggiunge naturalmente il lavoro di sostegno delle fasce e dei centrocampisti che garantiscono quantità e qualità nella copertura della porta. Gasperini non può che essere soddisfatto del lavoro arretrato. Insomma, la difesa è blindata, ora tocca all’attacco far volare la Roma. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Nizza-Roma: annunciato l'arbitroGasperini al contrario: ora massimizza l’1-0