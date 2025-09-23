Gasperini diretta prima di Nizza-Roma: le parole in conferenza stampa LIVE

19:10

Calendario Europa League Roma, ufficiali le date e gli orari: i giallorossi iniziano a Nizza

Dopo aver conosciuto le sue avversarie in Europa League, la Roma di Gian Piero Gasperini conosce anche il suo cammino nella seconda competizione europea per club. Diramato il calendario, con date e orari di tutte le partite dei giallorossi...

19:05

Nizza, Haise e Dante: "Roma forte, in molti vorrebbero essere al posto nostro per sfidarla"

"Siamo consapevoli delle qualità della Roma. Bisogna essere attenti dal primo all'ultima secondo. Questo è un dato di fatto. Non siamo riusciti a qualificarci alla Champions League, ma penso che si siano tante squadre francesi che vorrebbero essere al nostro posto a giocare l'Europa League e sfidare la Roma in casa, è un'esperienza che ci rendere felicissimi". Così l'allenatore del Nizza, Franck Haise, alla vigilia della sfida valida per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League...

19:00

Roma, Dybala non convocato contro il Nizza: ecco la lista di Gasperini per l'Europa League

Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Nizza-Roma, la prima partita di Europa League: è presente Wesley, l'esterno brasiliano che non era stato chiamato per il derby contro la Lazio. Oltre agli infortunati Dybala e Bailey, mancano all’appello Baldanzi e Vasquez, entrambi fuori dalla lista Uefa...

Nizza (Francia)