Tensione a Nizza tra gli ultras locali e i tifosi della Roma: ecco cosa è accaduto

Attimi di tensione a Nizza , in pieno centro, per un tentativo di contatto avvenuto in tarda serata tra i tifosi della squadra di casa e quelli della Roma che si trovano già in città per la sfida di domani sera (ore 21) di Europa League. Nei pressi di Piazza Massena , luogo di ritrovo che ospita i principali eventi cittadini a 800 metri dalla celebre Promenade des Anglais, alcuni ultras si sarebbero provocati vicendevolmente venendo quasi alle mani e allarmando turisti e gestori dei locali che si sono immediatamente rivolti alle forze dell'ordine.

L'intervento della polizia

Soltanto il pronto intervento della polizia ha infatti scongiurato il peggio. Tra le due tifoserie, come è noto, non corre buon sangue, soprattutto per il gemellaggio tra gli ultras del Nizza e quelli dell'Inter (tanti dei primi erano a Milano per festeggiare lo scudetto dei nerazzurri nel 2024), vicini a loro volta ai tifosi della Lazio. La rivalità "di rimbalzo" con la Roma è sentita al punto che i francesi avrebbero anche intonato dei cori a supporto della squadra biancoceleste.

Le misure per la partita e il luogo di ritrovo

Alcuni sostenitori giallorossi sono stati fermati e identificati e lo stesso è avvenuto per quanto riguarda i supporter del Nizza individuati tra i facinorosi. Le forze dell'ordine hanno utilizzato anche degli spray urticanti per disperdere le persone, evitando così uno scontro che avrebbe potuto causare danni ben peggiori. Su indicazione della prefettura locale, domani la polizia pattuglierà le vie del centro, in particolare Piazza Yitzhak Rabin, scelta come meeting point per i tifosi della Roma, che per accedere al settore ospiti dell'Allianz Riviera dovranno recarsi proprio in questo punto, munirsi di biglietto e viaggiare verso lo stadio con le navette gratuite messe a disposizione dalla municipalità.