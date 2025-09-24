Roma, la caccia all’Europa League comincia dalla Francia: i numeri sorridono ai giallorossi

La soddisfazione per il derby vinto in campionato è già alle spalle. La Roma e tutto l’ambiente giallorosso è uscito motivato e carico dallo 0-1 dell’Olimpico, ma per Gian Piero Gasperini questo è solo il primo passo per acquisire sempre maggiore credibilità e continuare a migliorarsi. Ecco, quindi, che si presenta subito un’occasione per proseguire in questo processo di costruzione di un nuovo gruppo, con un nuovo allenatore ma con le soli