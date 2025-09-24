Roma, quante vittorie in Europa League: il dato è da record

Chissà se Gian Piero Gasperini, tra un dubbio di formazione e l’altro, stamattina avrà il tempo di accomodarsi su una delle tipiche sedie blu – “les chaises bleues” – posizionate lungo la Promenade di Nizza. Se guardi il mare seduto su questi celebri oggetti di arredo, secondo gli abitanti della città, puoi persino intravedere il tuo futuro; e quando il cielo è sereno, come lo era ieri regalando all'intera Costa Azzurra un'inaspettata coda estiva, diventa inevitabile immaginarlo radioso, promettente e rassicurante. L’ottimismo, da queste parti, è il sale della vita. Così, nella città che i coloni greci fondarono 2.500 anni fa con il nome di Nikaia in onore alla dea della vittoria Nike, la Roma cercherà di trasformare questa Europa League nell'ennesima campagna gloriosa. Gasp, in trionfo con l'Atalanta nel 2024, sa come si fa. La Roma anche: dal 2018 i giallorossi hanno centrato ben 5 semifinali europee, di cui 3 proprio nel torneo che ha lasciato sulla pelle di tifosi e giocatori la ferita più profonda, quella di Budapest.