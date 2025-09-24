Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Massara: "Rinnovo Pellegrini? Nessuno scenario può essere precluso"

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma prima della partita di Europa League contro il Nizza: ecco cosa ha detto
Massara: "Rinnovo Pellegrini? Nessuno scenario può essere precluso"© BARTOLETTI
2 min
Roma

Roma

Dopo il gol decisivo nel derby, l'uomo sotto i riflettori in casa Roma è di nuovo Lorenzo Pellegrini. Il direttore sportivo dei giallorossi ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Europa League contro il Nizza: "Rinnovo? Il calcio evolve così rapidamente, nessuno scenario può essere precluso, ma ora siamo concentrati sul campo. Lorenzo è attaccato a questa sqaudra, ha fatto cose importanti e continuera a farle. Ora siamo focalizzati sulla partita".

Roma, le parole di Massara su Pellegrini

Massara prosegue: "C'è una squadra da costruire, abbiamo lavorato per allargare l'organico e dare più scelte all'allenatore. Stasera inizia una competizione a cui teniamo molto. Speriamo di fare bene". Conclude poi parlando sull'avversaria dell'Europa League: "Il Nizza è una squadra forte, un avversario molto difficile. Hanno iniziato in maniera non positiva, ma giocheranno in maniera speculare a noi, in maniera fisica e aggressiva. Dobbiamo affrontare la gara al meglio altrimenti avremo delle difficoltà".

