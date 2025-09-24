Massara: "Rinnovo Pellegrini? Nessuno scenario può essere precluso"

Dopo il gol decisivo nel derby, l'uomo sotto i riflettori in casa Roma è di nuovo Lorenzo Pellegrini. Il direttore sportivo dei giallorossi ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Europa League contro il Nizza: "Rinnovo? Il calcio evolve così rapidamente, nessuno scenario può essere precluso, ma ora siamo concentrati sul campo. Lorenzo è attaccato a questa sqaudra, ha fatto cose importanti e continuera a farle. Ora siamo focalizzati sulla partita".