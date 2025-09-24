Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
EuroRoma, buona la prima. E Pellegrini in 3 giorni ha cambiato tutto

La vittoria di Nizza, la prima stagionale con due gol, firma il positivo esordio in Europa League, nonostante il brivido finale per il rigore causato da Pisilli e conferma il rilancio dell'uomo derby. Con 98 successi nella Coppa Uefa/Europa League, la Roma stabilisce il nuovo record della competizione superando il Tottenham
Xavier Jacobelli
Una vittoria cercata, voluta e ottenuta grazie a una positiva prestazione corale. Ha sigillato a Nizza il primo successo stagionale colto dalla Roma segnando due gol, entrambi realizzati da difensori, in coincidenza con il debutto nell'Europa League che Gian Piero Gasperini conosce molto bene, avendola vinta con l'Atalanta il 22 maggio 2024 a Dublino, battendo il Bayern in finale. Ndicka e Mancini

