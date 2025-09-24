EuroRoma, buona la prima. E Pellegrini in 3 giorni ha cambiato tutto

Una vittoria cercata, voluta e ottenuta grazie a una positiva prestazione corale. Ha sigillato a Nizza il primo successo stagionale colto dalla Roma segnando due gol, entrambi realizzati da difensori, in coincidenza con il debutto nell'Europa League che Gian Piero Gasperini conosce molto bene, avendola vinta con l'Atalanta il 22 maggio 2024 a Dublino, battendo il Bayern in finale. Ndicka e Mancini