Roma Futsal, al via la stagione 2025/26: arrivano gli auguri social di Nainggolan

ROMA - Si è conclusa ieri, giovedì 25 settembre, la fase delle amichevoli precampionato della Roma 1927 Futsal : i giallorossi hanno affrontato l' Aranova , l'ultimo di una serie di sei appuntamenti che hanno visto la squadra capitolina, dal 30 agosto, con Eagles Frosinone, Formia Futsal, Real Fabrica , nel Torneo Sandri con Lazio e Fortitudo Pomezia , nel triangolare del PalaOlgiata con Italpol e nuovamente Fortitudo Pomezia , con l’ Ardea in questa settimana.

Roma Futsal, Reali: "Ottimo precampionato, indicazioni più che buone"

Il mister giallorosso Fabrizio Reali ripercorre le prime cinque settimane alla vigilia di quella che precede l’inizio del campionato di Serie A 2025/26: “Siamo arrivati alla conclusione di un precampionato che, obiettivamente, possiamo definire molto positivo. Il primo dato da registrare è che lo abbiamo chiuso da imbattuti, tutte vittorie, con l’unica eccezione di un pareggio. È vero, questo aspetto non ha valore perché non porta punti, ma sicuramente apporta fiducia. I ragazzi stanno lavorando bene, l’approccio agli allenamenti è stato ottimo, così come quello a tutte le partite e ai tornei amichevoli disputati. Le indicazioni ricevute sono state più che buone”.

"Il campionato è una cosa, il pre un'altra ma..."

"Chi fa sport da tanti anni come noi sa che il precampionato è una cosa, le gare ufficiali sono un’altra. La prima giornata è totalmente un capitolo a sé e l’aspetto mentale incide tantissimo. In realtà, non ci si arriva mai completamente ‘rodati’, l’inquadramento della squadra lo trovi dopo le prime giornate e per questo motivo c’è grande curiosità in vista del debutto", spiega Reali che poi aggiunge: "Abbiamo cambiato tanto, siamo un gruppo molto giovane e nelle ultime settimane abbiamo lavorato, oltretutto, con metà squadra a regime perché il resto è partito con le Nazionali. Ed è proprio per questo che voglio ringraziare sinceramente i ragazzi dell’Under 19. Il lavoro portato avanti negli anni scorsi nel settore giovanile oggi lo stiamo raccogliendo. In queste due-tre settimane, i ragazzi dell’Under ci hanno permesso di allenarci al massimo, mantenendo i giri del motore sempre alti. È un aspetto che abbiamo costantemente cercato, i risultati conseguiti ci hanno dato felicità, ma è questo tipo di risposta che ci rende ancora più orgogliosi. Li voglio appunto ringraziare e, anche nella settimana che inizierà domani, verranno inclusi nel gruppo della prima squadra così da poterci far arrivare veramente al massimo alla prima di campionato".