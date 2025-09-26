Roma Futsal, al via la stagione 2025/26: arrivano gli auguri social di Nainggolan

ROMA - Si è conclusa ieri, giovedì 25 settembre, la fase delle amichevoli precampionato della Roma 1927 Futsal: i giallorossi hanno affrontato l'Aranova, l'ultimo di una serie di sei appuntamenti che hanno visto la squadra capitolina, dal 30 agosto, con Eagles Frosinone, Formia Futsal, Real Fabrica, nel Torneo Sandri con Lazio e Fortitudo Pomezia, nel triangolare del PalaOlgiata con Italpol e nuovamente Fortitudo Pomezia, con l’Ardea in questa settimana.
Roma Futsal, Reali: "Ottimo precampionato, indicazioni più che buone"
Il mister giallorosso Fabrizio Reali ripercorre le prime cinque settimane alla vigilia di quella che precede l’inizio del campionato di Serie A 2025/26: “Siamo arrivati alla conclusione di un precampionato che, obiettivamente, possiamo definire molto positivo. Il primo dato da registrare è che lo abbiamo chiuso da imbattuti, tutte vittorie, con l’unica eccezione di un pareggio. È vero, questo aspetto non ha valore perché non porta punti, ma sicuramente apporta fiducia. I ragazzi stanno lavorando bene, l’approccio agli allenamenti è stato ottimo, così come quello a tutte le partite e ai tornei amichevoli disputati. Le indicazioni ricevute sono state più che buone”.
"Il campionato è una cosa, il pre un'altra ma..."
"Chi fa sport da tanti anni come noi sa che il precampionato è una cosa, le gare ufficiali sono un’altra. La prima giornata è totalmente un capitolo a sé e l’aspetto mentale incide tantissimo. In realtà, non ci si arriva mai completamente ‘rodati’, l’inquadramento della squadra lo trovi dopo le prime giornate e per questo motivo c’è grande curiosità in vista del debutto", spiega Reali che poi aggiunge: "Abbiamo cambiato tanto, siamo un gruppo molto giovane e nelle ultime settimane abbiamo lavorato, oltretutto, con metà squadra a regime perché il resto è partito con le Nazionali. Ed è proprio per questo che voglio ringraziare sinceramente i ragazzi dell’Under 19. Il lavoro portato avanti negli anni scorsi nel settore giovanile oggi lo stiamo raccogliendo. In queste due-tre settimane, i ragazzi dell’Under ci hanno permesso di allenarci al massimo, mantenendo i giri del motore sempre alti. È un aspetto che abbiamo costantemente cercato, i risultati conseguiti ci hanno dato felicità, ma è questo tipo di risposta che ci rende ancora più orgogliosi. Li voglio appunto ringraziare e, anche nella settimana che inizierà domani, verranno inclusi nel gruppo della prima squadra così da poterci far arrivare veramente al massimo alla prima di campionato".
Reali esalta lo staff: "Sono stati esemplari. Alla squadra dico che..."
Il lavoro fondamentale dello staff al fianco dei giocatori ogni giorno, altro aspetto sul quale si sofferma Reali: "Un ringraziamento di cuore va anche a tutte le persone dello staff, che lavorano dietro alla squadra e spesso non si vedono. Senza di loro, credo che questo inizio sarebbe stato duro, perché se le cose fuori non funzionano, difficilmente dentro vanno diversamente. Non faccio nomi, ma loro sanno quanto siano stati esemplari in questo mese e mezzo. Tra le tante difficoltà, ci hanno permesso di pensare solo al campo, e questo, nel nostro lavoro, è fondamentale". Poi la richiesta dell'allenatore alla sua squadra: "Ai ragazzi chiedo solo una cosa, di non perdere mai la determinazione e la caparbietà che in questo periodo ha dimostrato il nostro staff e sono certo che in questo non mancheranno. Abbiamo avviato questo percorso che, a livello tecnico-tattico, non so dove ci porterà e lo scopriremo, ma per valori, determinazione, unione, appartenenza, attaccamento con tutto il resto delle altre squadre del Club, sono convinto che farà la differenza".
Roma Futsal, gli auguri social di Nainggolan: "Credete sempre nei vostri sogni"
I giallorossi potranno contare sul sostegno incondizionato di una ex gloria del calcio a undici, Radja Nainggolan che, con un video pubblicato sul profilo Instagram del club capitolino, ha voluto mandare un messaggio a tutti i protagonisti in vista della nuova stagione: "Ciao a tutti i ragazzi della AS Roma Futsal, spero che vada tutto bene per voi. Vi voglio fare un grande in bocca al lupo per tutta la stagione, soprattutto alla prima squadra che avrà un'altra stagione in Serie A e anche a tutto il settore giovanile. So che state facendo un grandissimo lavoro: continuate così e credete sempre nei vostri sogni. Un abbraccio forte, ciao a tutti".
