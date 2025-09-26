Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, stadio a Pietralata: finalmente ci siamo, progetto definitivo entro un mese

In Campidoglio ne sono sicuri, la svolta arriverà entro fine ottobre
Roma, stadio a Pietralata: finalmente ci siamo, progetto definitivo entro un mese© ANSA
Roale
1 min
Roma

Roma

Finalmente ci siamo, entro un mese la Roma presenterà il progetto definitivo per il nuovo stadio. Ne sono convinti in Campidoglio, dove si parla di fine ottobre come data entro la quale la società giallorossa svelerà i piani per il nuovo impianto a Pietralata. E nella quale, soprattutto, verranno presentati tutti i documenti necessari per aprire finalmente i lavori e superare un’impasse che dura ormai da troppo tempo. È cosa ben nota che il nuovo stadio della

