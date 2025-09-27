Baricentro alto e pressing, con Gasperini si va di corsa: dati top per la Roma

ROMA - Gasperini nelle sue ultime dichiarazioni è stato molto chiaro sull’obiettivo che deve perseguire la Roma in questo momento preciso della stagione. Riassumendo il concetto con una citazione di Jack Kerouac: “non importa in questo momento la meta, ma il viaggio”. Niente sguardo sul futuro quindi, ma concentrazione massima sul lavoro quotidiano e sulla crescita di squadra. Ebbene, il viaggio della Roma è partito forte, ingranando già una marcia alta su diverse caratteristiche che rispecchiano il credo tattico del suo nuovo allenatore: la corsa, l’intensità e il pressing.
La Roma di Gasperini va di corsa
C’é un vecchio detto tra i romanisti, anzi, è più una richiesta al tecnico di turno che prende la guida della nuova squadra: “falli corre’ mister!”. Un messaggio che stavolta ha calzato a pennello con la preparazione estiva e con il lavoro settimanale che viene svolto al Fulvio Bernardini. Non saranno i gradoni di Zeman, ma anche con gli allenamenti di Gasp non si scherza e adesso il gruppo è in ottima condizione atletica, “asciutto” fisicamente, e ben allenato. E i risultati sono già sotto gli occhi di tutti. La Roma corre e lo fa bene, e in queste prime cinque partite stagionali ha rallentato soltanto nella sfida contro il Torino, quella delle 12.30 che - come ha ammesso anche Gasperini - è stata condizionata dalle temperature alte (sopra i 30 gradi) che hanno impedito il gioco intenso e continuo della sua squadra. Per questo prima della sfida successiva contro la Lazio gli allenamenti si sono tenuti in orari più caldi, per abituarli al nuovo sforzo fisico nel lunch match, per questo motivo anche in questi ultimi giorni di lavoro prima del Verona, Gasp ha fatto scendere in campo il suo gruppo alle 15, proprio nell’orario della partita di domenica.
Pressing e baricentro alto: la Roma al top nei dati
Non è un caso che la Roma abbia giocato le migliori partite in orario serale contro il Bologna, il Pisa e il Nizza, quando le temperature hanno concesso di poter esprimersi al massimo atleticamente. In ogni caso, il gruppo sta già assorbendo il lavoro del proprio allenatore su questi fondamentali alla base del calcio gasperiniano. E, dati alla mano, l’impronta tattica dell’ex Atalanta è già evidente: la Roma ha infatti un baricentro piuttosto alto e vanta già il primato in Italia di pressing alto e recupero palloni. Addirittura la squadra di Gasp - riporta Opta - è la terza nei top cinque campionati europei con la media più alta di possessi guadagnati (46,5, dietro a Lens e Bilbao, davanti a Psg e Atletico) e di quelli guadagnati nella trequarti avversaria (6, meno solo di Monaco e Psg). Per intensità del pressing - dato Soccerment - la Roma è seconda in Serie A, dietro al Como, mentre primeggia in campionato per efficacia del pressing e per altezza del baricentro difensivo. Insomma, squadra avanti e in pressing continuo sull’avversario. E una corsa efficace purché venga fatta da tutti i giocatori.
Atleti oltre che calciatori: cosa chiede Gasperini ai giallorossi
Per riuscire nel gioco aggressivo del tecnico è necessario infatti che l’intera squadra svolga in maniera maniacale il proprio compito: basta un solo giocatore a sbagliare posizione o mossa tattica per far crollare l’intero meccanismo. Ed è il motivo per cui chiede a tutti i suoi uomini - in primis a Pellegrini - di non essere solo giocatori di qualità, ma soprattutto atleti. Vuole il massimo da ognuno di loro, vuole che il viaggio prosegua sui binari giusti. «Il lavoro atletico? Non è mai morto nessuno con me, ma l’importante è che il calciatore si diverta», aveva detto Gasp nella conferenza di presentazione. Ecco, questa Roma suda, lotta, corre e si sta anche divertendo.
