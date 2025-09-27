Baricentro alto e pressing, con Gasperini si va di corsa: dati top per la Roma

Pressing e baricentro alto: la Roma al top nei dati

Non è un caso che la Roma abbia giocato le migliori partite in orario serale contro il Bologna, il Pisa e il Nizza, quando le temperature hanno concesso di poter esprimersi al massimo atleticamente. In ogni caso, il gruppo sta già assorbendo il lavoro del proprio allenatore su questi fondamentali alla base del calcio gasperiniano. E, dati alla mano, l’impronta tattica dell’ex Atalanta è già evidente: la Roma ha infatti un baricentro piuttosto alto e vanta già il primato in Italia di pressing alto e recupero palloni. Addirittura la squadra di Gasp - riporta Opta - è la terza nei top cinque campionati europei con la media più alta di possessi guadagnati (46,5, dietro a Lens e Bilbao, davanti a Psg e Atletico) e di quelli guadagnati nella trequarti avversaria (6, meno solo di Monaco e Psg). Per intensità del pressing - dato Soccerment - la Roma è seconda in Serie A, dietro al Como, mentre primeggia in campionato per efficacia del pressing e per altezza del baricentro difensivo. Insomma, squadra avanti e in pressing continuo sull’avversario. E una corsa efficace purché venga fatta da tutti i giocatori.