Sorpresa all'Olimpico: la Roma all'intervallo mette un nuovo inno, ecco quale

Dopo la coreografia al derby, la società prende una decisione che fa felici i tifosi
Sorpresa all'Olimpico: la Roma all'intervallo mette un nuovo inno, ecco quale© BARTOLETTI
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La canzone è quella degli Anni 80, "Roma Gol!", scritta da Alberto Mandolesi e cantata da Pato. I tifosi di vecchia data la conoscono, i giovani l'hanno "scoperta" da qualche settimana perché la Curva Sud l'ha citata nella coreografia del derby. "Coraggio lupetto attacca di più" e allora la Roma ha deciso di farla diventare un altro degli inni della squadra. La canzone, come annunciato dallo speaker giallorosso Matteo Vespasiani, da oggi entra nella playlist ufficiale. E viene mandata nell'intervallo mentre i giocatori si riscaldano. Per la gioia dei giovani e di chi ha qualche anno in più.

Roma, quali sono gli inni all'Olimpico

Quindi, ricapitolando: Campo Testaccio prima del riscaldamento; Mai sola mai al termine; Roma, Roma, Roma quando le squadre sono in campo e Grazie Roma quando si vince. Da ora, all'intervallo, c'è anche "Roma Gol!", classe 1983 ma, in fondo, un evergreen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

