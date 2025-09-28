Sorpresa all'Olimpico: la Roma all'intervallo mette un nuovo inno, ecco quale

La canzone è quella degli Anni 80, "Roma Gol!", scritta da Alberto Mandolesi e cantata da Pato. I tifosi di vecchia data la conoscono, i giovani l'hanno "scoperta" da qualche settimana perché la Curva Sud l'ha citata nella coreografia del derby. "Coraggio lupetto attacca di più" e allora la Roma ha deciso di farla diventare un altro degli inni della squadra. La canzone, come annunciato dallo speaker giallorosso Matteo Vespasiani, da oggi entra nella playlist ufficiale. E viene mandata nell'intervallo mentre i giocatori si riscaldano. Per la gioia dei giovani e di chi ha qualche anno in più.