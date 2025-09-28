Celik premiato come migliore in campo, la reazione dei compagni è tutta da ridere

Zeki Celik è stato premiato come migliore in campo della partita vinta dalla Roma contro il Verona . Un premio meritato per il difensore turco che ha avuto una crescita davvero importante nei mesi precedenti con Ranieri , e ora con Gasperini sta confermando quanto di buono fatto vedere. Un premio per il giocatore che ha fatto scatenare anche i suoi compagni nel post partita, su tutti Cristante e Mancini .

Cristante e Mancini si congratulano con Celik...a modo loro

I due veterani dello spogliatoio dei giallorossi sono andati a congratularsi con Celik a modo loro. Al momento della consegna del premio, Cristante e Mancini gli si sono avvicinati, se lo sono abbracciati e gli hanno dato qualche pacca bonaria sulla testa. Celik ha commentato l'episodio ai microfoni di Dazn subito dopo: "Non so perché [ride, ndr]". Poi sul premio: "Sono contento, prima volta con questo premio". Ora il primo posto in classifica, in attesa di Milan-Napoli: "Guardiamo tutto passo dopo passo, vinciamo quando possiamo e vediamo che succede".