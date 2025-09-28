Celik premiato come migliore in campo, la reazione dei compagni è tutta da ridere

Zeki Celik è stato premiato come migliore in campo della partita vinta dalla Roma contro il Verona. Un premio meritato per il difensore turco che ha avuto una crescita davvero importante nei mesi precedenti con Ranieri, e ora con Gasperini sta confermando quanto di buono fatto vedere. Un premio per il giocatore che ha fatto scatenare anche i suoi compagni nel post partita, su tutti Cristante e Mancini.
Cristante e Mancini si congratulano con Celik...a modo loro
I due veterani dello spogliatoio dei giallorossi sono andati a congratularsi con Celik a modo loro. Al momento della consegna del premio, Cristante e Mancini gli si sono avvicinati, se lo sono abbracciati e gli hanno dato qualche pacca bonaria sulla testa. Celik ha commentato l'episodio ai microfoni di Dazn subito dopo: "Non so perché [ride, ndr]". Poi sul premio: "Sono contento, prima volta con questo premio". Ora il primo posto in classifica, in attesa di Milan-Napoli: "Guardiamo tutto passo dopo passo, vinciamo quando possiamo e vediamo che succede".