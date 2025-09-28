Roma-Verona, i migliori e i peggiori: tutti i voti dei giallorossi

Quattro vittorie in cinque partite, quattro clean sheet e 12 punti che proiettano la Roma in testa alla classifica in attesa di Milan-Napoli. Il successo sul Verona analizzato dai nostri voti ai migliori e ai peggiori giallorossi della partita.

I migliori della Roma

Svilar 7,5

L’incoscienza di parare con la faccia, il coraggio di fiondarsi in un’uscita bassa: due interventi da fenomeno che spiegano perché Svilar è il miglior portiere della Serie A. Uno su Mile ce la fa… a fargli gol. Forse.

Dovbyk 7

Ci mette la testa nel momento giusto: una zuccata che cancella mesi di polemiche e pure i venti di addio che per tutta l’estate hanno soffiato su Artem. Oltre al gol, tantissimi duelli vinti e una prestazione finalmente all’altezza del proprio curriculum da bomber.

Soulé 7

Accende l’interruttore a ripetizione scattando, sprintando e creando più di un pericolo. Il gol, alla fine, è il premio per una prestazione in cui ha messo anche tanto cuore oltre che la solita tecnica. E vale oro: con la maglia della Roma non aveva mai segnato in casa.