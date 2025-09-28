Roma-Verona, i migliori e i peggiori: tutti i voti dei giallorossi

Quattro vittorie in cinque partite, quattro clean sheet e 12 punti che proiettano la Roma in testa alla classifica in attesa di Milan-Napoli. Il successo sul Verona analizzato dai nostri voti ai migliori e ai peggiori giallorossi della partita.
I migliori della Roma
Svilar 7,5
L’incoscienza di parare con la faccia, il coraggio di fiondarsi in un’uscita bassa: due interventi da fenomeno che spiegano perché Svilar è il miglior portiere della Serie A. Uno su Mile ce la fa… a fargli gol. Forse.
Dovbyk 7
Ci mette la testa nel momento giusto: una zuccata che cancella mesi di polemiche e pure i venti di addio che per tutta l’estate hanno soffiato su Artem. Oltre al gol, tantissimi duelli vinti e una prestazione finalmente all’altezza del proprio curriculum da bomber.
Soulé 7
Accende l’interruttore a ripetizione scattando, sprintando e creando più di un pericolo. Il gol, alla fine, è il premio per una prestazione in cui ha messo anche tanto cuore oltre che la solita tecnica. E vale oro: con la maglia della Roma non aveva mai segnato in casa.
I peggiori della Roma
Ferguson 6
Entra in una fase in cui la Roma è più preoccupata di difendere che di attaccare. Così Evan, che oggi sembra più uno da ricamo che da battaglia, va in sofferenza. Mette comunque il piede nell’azione del 2-0, meritandosi la sufficienza.
Wesley 5,5
Sembra un po’ scarico: spinge poco e dietro finisce spesso fuori posizione. Ma nelle corde ha tanto dinamismo e lo dimostra nell’ultimo affondo della sua partita, quando Gasperini aveva già deciso di sostituirlo.
Angeliño 5
Non arriva mai sul fondo per crossare, nonostante abbia l’intera corsia a disposizione potendo sfruttare l’attitudine di Pellegrini ad accentrarsi. Che non fosse un esterno di corsa e atletismo si sapeva, certamente però Gasperini si aspetta da lui più sgroppate e sovrapposizioni.
