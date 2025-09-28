Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gasperini e la battuta su Mel Gibson in tribuna all'Olimpico: "Ha portato fortuna, lo inviteremo spesso. E poi..."

Il grande attore di Hollywood era allo stadio per seguire la sfida tra Roma e Verona con la sciarpa giallorossa: il commento dell'allenatore
Gasperini e la battuta su Mel Gibson in tribuna all'Olimpico: "Ha portato fortuna, lo inviteremo spesso. E poi..."
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Ospite speciale all'Olimpico: a seguire Roma-Verona c'era anche Mel Gibson. Il grande attore di Hollywood era nella Capitale e ha deciso di andare a vedere la partita con la sciarpa giallorossa. Gibson ha potuto godersi in primis un'atmosfera spettacolare, con l'ennesimo sold out dei tifosi romanisti all'Olimpico. E poi anche una vittoria della Roma grazie ai gol di Dovbyk e Soulé

Gasperini su Mel Gibson: "Lo inviteremo spesso"

Nel post partita, ai microfoni di Dazn, l'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha commentato sorridendo la presenza del grande attore allo stadio: "Per la mia generazione è un idolo. Ci ha portato fortuna, lo inviteremo spesso". Mel Gibson è a Roma perché ha scelto Cinecittà per girare il sequel di uno dei suoi più grandi successi, "La Passione di Cristo". Il nuovo film "La Passione di Cristo - La Resurrezione" è in programma per il 2027 in due parti. Già per il film del 2004, Gibson aveva girato alcune scene interne negli studi della Capitale.

Tutte le news di Roma

