Dovbyk e la domanda su Sinner e la pressione, Artem svela un retroscena su Dzeko: "L'ho sentito e..."

L'attaccante ucraino si sblocca in campionato, firmando la prima rete nel successo sul Verona: "Conosco la tradizione delle punte della Roma..."
Dovbyk e la domanda su Sinner e la pressione, Artem svela un retroscena su Dzeko: "L'ho sentito e..."
2 min
Roma

Roma

L'incornata vincente sul cross di Celik ("Gli avevo detto che non mi aveva mai fatto un assist"), cambia la storia di Dovbyk alla Roma. Da uomo mercato 'per fare cassa', a pedina di un possibile scambio (con Gimenez del Milan), ad alternativa al nuovo centravanti britannico Ferguson, l'ucraino si riprende le copertine, sbloccandosi in campionato ed indirizzando il match con il Verona, che si chiude 2-0 e porta i giallorossi momentaneamente in vetta alla classifica. Una dimostrazione di resilienza e di capacità di resistere alle pressioni, per uscirne vincente. Come Sinner.

Il paragone con Sinner e i consigli di Dzeko

Sollecitato sulla capacità del numero 1 del tennis italiano di trasformare la pressione in energia, Dovbyk risponde senza tentennamenti: "Conosco la tradizione delle punte della Roma, ho parlato con Dzeko pochi giorni fa e mi ha detto di restare concentrato, di parlare con i compagni e che tutto sarebbe andato per il verso giusto...". E così è stato.

 

 

"Con Ferguson ci sproniamo a vicenda"

Sono due i centravanti della Roma, ma per Dovbyk, elogiato anche da Gasperini, la concorrenza non rappresenta un problema: "Io e Ferguson ci sproniamo a vicenda, all'inizio si è parlato del mercato, ora posso concentrarmi di più e godermi solo quello che verrà".

 

