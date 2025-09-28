Dovbyk, l'Artem di rinascere: l'ucraino si sblocca ed è ancora titolare

La Roma ritrova Artem Dovbyk, o almeno ritrova un suo gol. A distanza di quattro mesi e mezzo e per una vittoria che pesa tantop in classifica. L'ucraino ha subito messo la partita in discesa contro il Verona grazie a un bel colpo di testa che si è insaccato alle spalle di Montipò. Una bella inienzione di fiducia per l'attaccante arrivato un anno fa per 35 milioni dal Girona e autore di 17 gol nel suo primo anno italiano nonostante i tre cambi allenatore.