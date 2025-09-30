San Svilar, record e miracoli per la Roma: la media di parate a partita è clamorosa!

L'adorazione di Svilar , tra il sacro e il profano, è in questo momento il tema più effervescente tra i romanisti. Basti pensare che l’ultima moda dei ragazzi è quella di avere nel portafogli una sorta di santino del portiere serbo come portafortuna: «Svilar, ovunque proteggimi». La raffigurazione goliardica - e sacrilega - di Mile con l’aureola è ormai diventata la prima immagine che sui social viene pubblicata al termine dei novanta minuti. Perché se la Roma è adesso in testa alla classifica con Milan e Napoli, e ha totalizzato quattro clean sheet in questo avvio di stagione , il merito è di quel portiere ormai tra i migliori in tutta Europa. «A Svilar affiderei le chiavi di casa, il portafoglio e la mia vita», uno dei tanti post social pubblicati dopo la sfida contro l’Hellas. Il canovaccio tattico delle gare dei giallorossi è sempre lo stesso: Gasp sta lavorando alla grande sulla costruzione del gioco, sulla fase difensiva e quella offensiva, sul pressing, i raddoppi, le verticalizzazioni. Ma poi quando c’è da mettere una pezza dietro, c’è lui, quel “SuperSvilar” (altra immagine virale con Svilar vestito da Superman) a difendere i pali. È il suo lavoro, e lo sta facendo alla perfezione.

Svilar, numeri incredibili in avvio di stagione

Lo dicono quei numeri straordinari che lo accompagnano ormai da un anno e mezzo e lo hanno reso il miglior portiere della scorsa Serie A per distacco. In questo 2025 la Roma ha il numero più alto di clean sheet nei top cinque campionati europei e la miglior difesa per gol subiti. Svilar ha inoltre iniziato questo nuovo torneo subendo solamente una rete, quella di Simeone, ma avendo una media di 2,8 parate a partita. Non tutte complicate naturalmente come le due su Orban di domenica scorsa, ma molto poche in realtà sono state quelle semplici tra Bologna, Pisa, Torino, Lazio e Verona. E qui entra in gioco il Post-Shot Expected Goals (PSxG), cioè la statistica che calcola la probabilità che un tiro venga trasformato in gol dopo che è stato effettuato, prendendo in considerazione fattori come il posizionamento del tiro e la sua traiettoria per determinare la qualità dell’occasione. Per i portieri, il PSxG viene utilizzato per valutare le loro prestazioni nel parare le conclusioni, confrontando il numero di gol subiti con gli expected goals concessi, e valutando quindi la capacità di un portiere di “salvare” tiri che avrebbero dovuto generare gol. Dopo lo spiegone, ecco il dato su Svilar che ha un PSxG di 3.6, ciò significa che la Roma con i 14 tiri subiti avrebbe dovuto incassare quasi quattro gol in queste prime cinque partite di campionato. Considerando che Gasp ha vinto quattro volte per 1-0, chissà con un gol subito a partita come sarebbero andate le cose.

Record Svilar, Gasperini lo elogia

Il PSxG di Svilar è il migliore del campionato italiano, ma è anche il terzo d’Europa. Davanti a lui ci sono solo Hervé Koffi dell’Angers (PSxG di 11,5 con 6 gol subiti) e Diant Ramaj del Borussia Dortmund (12,91 con 10 gol subiti). Adesso il portiere della Roma non è soltanto il più forte del campionato italiano, ma si sta confermando anche a livello internazionale sia con i dati statistici sia con le prestazioni in Europa League. «Svilar è forte, forte - ha ammesso Gasperini -. È un portiere top. Al di là delle parate eccezionali, è sempre una garanzia, una sicurezza anche nella gestione del gioco, nella gestione di palle che fa diventare semplici». Gasp se lo gode, la Roma gongola, i tifosi lo venerano.